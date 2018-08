Wojska, bazy i rakiety. Zaniepokojenie "zwiększoną aktywnością" Rosji w Arktyce

Wielka Brytania powinna "okazać większą ambicję i przekazać więcej środków" na wzmocnienie zdolności wojskowych w rejonie Arktyki ze względu na zagrożenie w regionie ze strony Rosji - ostrzegła podkomisja brytyjskiego parlamentu. W odpowiedzi ministerstwo obrony przyznało, że jest świadome "10-krotnego zwiększenia rosyjskiej aktywności w Arktyce".

Grupa posłów zasiadających w podkomisji do spraw polityki obronnej opublikowała raport, w którym ostrzeżono, że aktywność Kremla oraz przykłady jego "agresywnego i rewizjonistycznego zachowania" w innych częściach świata mogą sugerować "powrót konkurencji ze strony wielkich sił" w rejonie, który ze względu na postępujące zmniejszanie się pokrywy lodowej staje się coraz bardziej dostępny dla człowieka, między innymi pod kątem szlaków transportowych i eksploatacji zasobów naturalnych. Rosja niezadowolona z planów zwiększenia liczby żołnierzy USA w Norwegii Norweski plan... czytaj dalej »

Rosnąca obecność Rosji

Jak zaznaczono, Rosja stworzyła bądź reaktywowała w ostatnich latach bazy wojskowe, a także rozmieściła znaczące siły wojskowe, w tym systemy obrony powietrznej oraz wyrzutnie rakiet długiego zasięgu.

Deputowani do Izby Gmin ocenili, że zachowanie rosyjskich władz "wykracza poza to, co byłoby jedynie proporcjonalną postawą, mającą na celu zabezpieczenie swoich interesów i powinno budzić niepokój".

Wśród postulowanych przez posłów działań jest znaczne zwiększenie wydatków na obronność w regionie, a także powołanie specjalnego ambasadora odpowiedzialnego za ochronę brytyjskich interesów w Arktyce.

Przewodząca pracom komisji posłanka Partii Pracy Madeleine Moon zaznaczyła, że "zmieniająca się sytuacja bezpieczeństwa w Arktyce i na Dalekiej Północy jest sprawą o rosnącym znaczeniu dla Wielkiej Brytanii ze względu na strategiczne znaczenie tego regionu i obserwowany przez nas rosnący poziom aktywności wojskowej". Chcą amerykańskich marines. Więcej i bliżej Rosji Zwrócimy się do... czytaj dalej »

Odpowiedź resortu

W odpowiedzi na opublikowany dokument brytyjskie ministerstwo obrony podkreśliło w oświadczeniu, że jest świadome "10-krotnego zwiększenia rosyjskiej aktywności w Arktyce i na Grzbiecie Północnoatlantyckim przy jednoczesnych silnych inwestycjach Rosji w swoją Flotę Północną oraz podejmowanych wysiłkach na rzecz ponownej militaryzacji terytorium Arktyki".

"Wraz ze Stanami Zjednoczonymi i innymi sojusznikami w ramach NATO, Wielka Brytania podejmuje odpowiednie kroki, aby zapewnić stabilność [w Arktyce - przyp. red.] i zachęca wszystkich członków Rady Arktycznej [zrzeszającej 10 państw, Polska ma status obserwatora - red.] do dalszego konstruktywnego zaangażowania w sprawy dotyczące regionu" - zaznaczono.

