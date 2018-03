Żubr Wojtek zdobył serca internautów i pierwsze miejsce w plebiscycie na najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl, zdobywając 73 procent głosów. Na drugim miejscu znalazł się film o niewiarygodnym życiu Stephena Hawkinga, na który oddano 7 procent głosów. Trzecie miejsce zajął film przedstawiający bójkę podczas debaty prezydenckiej w Rosji. Zebrał 6 procent głosów.

1. Wywieźli go do puszczy, ale wrócił. Wojtek pokochał wieś Budy

Pamiętacie żubra Wojtka? Już raz został schwytany i wywieziony do Puszczy Białowieskiej. Nie zabawił tam jednak długo i wrócił do swojej ulubionej wsi Budy. Upodobał sobie to miejsce, bo żywi się na okolicznych łąkach i jest najprawdopodobniej dyskretnie dokarmiany przez niektórych mieszkańców.

Oglądaj Wideo: Joanna Ewa Sawicka/Agroturystyka Przysiole Wywieźli go do puszczy, ale wrócił. Wojtek pokochał wieś Budy

2. Schorowane ciało go nie ograniczało. Niewiarygodne życie Stephena Hawkinga

W wieku 76 lat zmarł światowej sławy brytyjski astrofizyk, profesor Stephen Hawking. Choć większość życia spędził na wózku inwalidzkim z powodu stwardnienia zanikowego bocznego, należał do światowej elity akademickiej. W 2007 roku miał okazję opuścić wózek inwalidzki i na pokładzie specjalnego samolotu doświadczyć stanu nieważkości.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Schorowane ciało nie ograniczało go. Niewiarygodne życie Stephena Hawkinga

3. Starcie podczas debaty prezydenckiej w Rosji

W niedzielę odbyły się wybory na prezydenta Rosji. Gorąca przedwyborcza atmosfera mocno udzieliła się jednemu z kandydatów. Maksym Surajkin podczas telewizyjnej debaty rzucił się na dziennikarza Maksyma Szewczenkę. Kandydat Komunistów Rosji zaprosił do studia kobietę, która oskarżyła Pawła Grudinina z Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej o eksmitowanie jej rodziny. Wtedy Szewczenko, zwolennik Władimira Putina, zażądał, aby Surajkin opuścił studio. To rozwścieczyło kandydata i ruszył stronę dziennikarza. Polityk został powstrzymany przed bójką, a ochrona wyprowadziła go ze studia.

Oglądaj Wideo: APTN Bójka podczas debaty prezydenckiej w Rosji