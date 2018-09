Zostawił w aucie żonę i dzieci, wysiadł pomóc innemu kierowcy. Spadł z wiaduktu i zginął

To był splot nieszczęśliwych zdarzeń. Samochód 27-latki wpadł w poślizg na wiadukcie drogi ekspresowej i uderzył w bariery. Plastikowe elementy przeleciały na jezdnię w przeciwnym kierunku, którym jechał 36-latek z żoną i córkami. W jego aucie odłamki uszkodziły podwozie i koło. Zatrzymał się i poszedł sprawdzić, czy tamtej kobiecie nic się nie stało. Gdy wracał do swojej rodziny, doszło do tragedii.