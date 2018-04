Zostawił psa przed sklepem, zwierzę ktoś ukradł





Foto: Policja Świetokrzyska | Video: tvn24 Pies wrócił do właściciela

Mieszkaniec Skarżyska–Kamiennej (Świętokrzyskie) wszedł do sklepu, a swojego psa zostawił przywiązanego przed wejściem. Kiedy wrócił, po zwierzęciu nie było śladu. Okazało się, że labradora zabrał znany policji 42-latek.

Kłótnia o psa zakończyła się strzałami i oskarżeniem o usiłowanie zabójstwa Uliczna sprzeczka... czytaj dalej » Właściciel czworonoga zawiadomił o kradzieży policję. Wartość swojego pupila oszacował na 1500 złotych.

- Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że pozostawił swego psa przed wejściem do sklepu, uprzednio przywiązując smycz do metalowego słupka, sam zaś udał się na zakupy. Kiedy wyszedł z marketu, psa nie było – relacjonuje Damian Szwagierek, rzecznik prasowy skarżyskiej policji.

Czeka na zarzuty

Policjanci ruszyli na poszukiwanie psa i jego porywacza. – Kryminalni szybko ustalili, że sprawcą kradzieży czworonoga jest znany im 42-latek. Mężczyzna został zatrzymany w jednym z lokalnych barów – podaje Szwagierek. Jak dodaje, mężczyzna był nietrzeźwy, a w rozmowie z policjantami przyznał, że zabrał psa z zamiarem jego sprzedaży.

Ktoś ukradł psa choremu dziecku. Policja publikuje zapis monitoringu York należy do... czytaj dalej » 42-latek trafił do policyjnego aresztu. Policjanci zapowiadają, że kiedy wytrzeźwieje, usłyszy zarzut. Labrador bezpiecznie wrócił do swojego opiekuna.

"Nie" dla psa przed sklepem

Organizacje prozwierzęce apelują o niepozostawianie psów przywiązanych przed sklepem. Taką akcję przeprowadziła między innymi Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych.

- Różnie się to może skończyć, na przykład kradzieżą, tak jak w tym wypadku, albo pogryzieniem przez innego psa lub atakiem ze strony człowieka. Pies w stresie może też przegryźć smycz i uciec – wylicza zagrożenia Iwona Kowalik z FPBM.

Czy w takim razie lepiej jest zabrać zwierzę ze sobą do sklepu? – Najlepiej w ogóle planować tak, żeby z psem do sklepu nie chodzić, żeby spacer to był spacer. Ale w większości przypadków wzięcie psa ze sobą do środka może być bezpieczniejsze – ocenia Kowalik.