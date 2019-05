Rzucił kamieniem z wiaduktu na autostradę. "Musiał się tak bawić od dłuższej chwili"

Przed zadaniem stają ekstremalnie trudnym - by wedrzeć się do finału Ligi Mistrzów, we wtorkowy wieczór na Anfield muszą rozgromić wielką Barcelonę. Możliwe? - Potrzebujemy perfekcyjnego meczu. I spróbujemy taki rozegrać - oświadczył menedżer Liverpoolu Juergen Klopp. zobacz więcej »