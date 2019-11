Jeden z uratowanych tygrysów przeszedł w nocy operację. Dyrektorka zoo: przeganiamy śmierć

Foto: FB - Zoo Poznań Video: TVN 24, Zoo Poznań

Poznańskie tygrysy odwiedziła weterynarz z Hiszpanii

5.11| Zwierzęta powoli dochodzą do siebie i aklimatyzują się w dwóch nowych, tymczasowych domach - zoo w Poznaniu i tym w Człuchowie. We wtorek siedem tygrysów (tych z Poznania) odwiedziła lekarz weterynarii Hester van Bolhuis z hiszpańskiego stowarzyszenia AAP Primadomus. - Przyjechaliśmy sprawdzić, czy są gotowe do podróży. Część tygrysów trafi do naszego azylu, będą tam miały bardzo dobre warunki. Muszą wydobrzeć fizycznie i psychicznie - mówi van Bolhuis. Pięć tygrysów będzie mogło wyruszyć w podróż zaraz po tym jak polepszy się ich stan zdrowia, ale nie wiadomo jeszcze, kiedy i które osobniki "przeprowadzą się" do Hiszpanii.

