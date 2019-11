Gogh po operacji zjadł pierwszy posiłek. "Wraca do nas"

Wybudził się i jest już po pierwszym karmieniu. Tygrys Gogh, którego pilnie operowano w poznańskim zoo powoli wraca do zdrowia. Zwierzę przez cały czas jest pod czujnym okiem opiekunów. To, czy operacja się powiodła dopiero się okaże.

Gogh, jeden z uratowanych tygrysów z transportu do Dagestanu powoli wraca do zdrowia. Pracownicy poznańskiego zoo, którzy przez cały czas nad nim czuwają, na bieżąco informują o postępach w leczeniu.

Zwierzę miało problemy z oddychaniem i trawieniem. Najpierw zdecydowano się na badania pod narkozą, potem na operację, której celem było udrożnienie przewodu pokarmowego tygrysa.

Wiadomo, że tygrysa udało się wybudzić i, że cały czas odpoczywa po zabiegu. W środę wieczorem, dostał pierwszą, pomniejszoną porcję mięsa wraz z rosołem, w którym rozpuszczono leki.



Pracownicy zoo cieszą się z postępów, ale są dość ostrożni. A to, dlatego że wciąż nie znają odpowiedzi na najważniejsze pytanie: czy żołądek tygrysa podejmie pracę i będzie prawidłowo funkcjonował.

Kiedy wyjadą?

Według zapowiedzi dyrekcji poznańskiego ogrodu zoologicznego pięć tygrysów, dzięki wsparciu holenderskiego stowarzyszenia AAP Adwokaci Zwierząt, ma docelowo trafić do azylu w Hiszpanii. Cztery pozostaną w ogrodach zoologicznych w Poznaniu i Człuchowie.

Ze względu na stan zdrowia w poznańskim ogrodzie mają zostać dwa samce: Khan i Gogh.

Dokładna data transportu zależy od decyzji i możliwości logistycznych holenderskiego stowarzyszenia. - Wiemy od Holendrów, że po tygrysy najszybciej mogą do nas przyjechać w niedzielę – powiedziała.

Teraz okazuje się, że wyjazd tygrysów może się opóźnić.

"Ani Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej, ani wójt Terespola nie chcą wydać zapewnienia gwarancji prawnej na utrzymanie tych zwierząt w Hiszpanii" - podaje "Głos Wielkopolski".

Zoo odniesie się do tej kwestii podczas planowanego briefingu o godz. 12.30.

Uratowane na granicy

Pod koniec października ciężarówka z tygrysami przewożonymi z Włoch do Dagestanu w Federacji Rosyjskiej z przyczyn formalnych utknęła na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Koroszczynie (woj. lubelskie). Jeden z tygrysów padł, dziewięć pozostałych - w bardzo złym stanie - przewieziono do ogrodów zoologicznych. Siedem osobników trafiło do Poznania, dwa do Człuchowa (woj. pomorskie).

Trasa transportu tygrysów

