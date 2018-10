Żona następcy tronu Norwegii poważnie chora. "Wczesna diagnoza poprawia rokowania"

Video: TVN24 BiS

Norwegia wprowadza nowe banknoty

25.05 | Norwegia wprowadza nowe banknoty, które mają reprezentować norweską tożsamość. Nominały 100 i 200 koron trafią do obiegu we wtorek. Na mniejszym nominale znajdzie się statek wikingów, na większym dorsz. Jednak to nie dorsz jest tutaj najciekawszy, lecz sposób prezentacji pieniędzy. Materiał programu "24 Godziny"

