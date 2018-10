Żona generała Pytla: sąd uznał zatrzymanie mojego męża za bezzasadne





"Sąd Rejonowy w Warszawie uznał zatrzymanie mojego męża, generała Piotra Pytla, za bezzasadne" - poinformowała na Twitterze jego żona, Dorota. Do zatrzymania byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego doszło w grudniu 2017 roku.

"Sąd Rejonowy w Warszawie uznał zatrzymanie mojego męża, generała Piotra Pytla za bezzasadne" - napisała w środę na Twitterze żona generała, Dorota. "To kolejny wyrok, w którym sąd negatywnie ocenia nadreaktywność służb PiS" - dodała.

W dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy w W- wie uznał zatrzymanie mojego męża, gen. @PiotrPytel67 w 12/2017za bezzasadne.

To kolejny wyrok, w którym sąd negatywnie ocenia nadreaktywność służb PiS. — Dorota Pytel (@dorota_pytel) 10 października 2018

Zatrzymanie

Pytel został zatrzymany w grudniu przez Żandarmerię Wojskową na polecenie wydziału do spraw wojskowych warszawskiej prokuratury.

Ówczesny szef MON Antoni Macierewicz mówił wtedy, że wobec Pytla prowadzone jest śledztwo i stawiane są mu zarzuty w związku z nielegalnym współdziałaniem z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Pytel zaprzeczał zarzutom i twierdził, że sprawa ma charakter polityczny. Adwokat generała Pytla złożył także zażalenie na samo zatrzymanie byłego szefa SKW. Nie zostało ono jeszcze rozpatrzone przez sąd.

- O godzinie 7.30 podjechała pod nasz dom żandarmeria wojskowa, panowie zostali wpuszczeni do domu, poinformowali męża, że zostaje zatrzymany w związku z koniecznością doprowadzenia do prokuratury, na 48 godzin z możliwością przedłużenia do 72 godzin - relacjonował w grudniu 2017 roku Dorota Pytel reporterowi TVN24.

W lutym 2018 roku Sąd Rejonowy w Warszawie uchylił dozór policji, zakaz opuszczania kraju i zatrzymanie paszportu generałowi.