Nie żyje "Zombie Boy"

W wieku 32 lat zmarł Rick Genest. Znany jako "Zombie Boy" model elektryzował swoim wytatuowanym ciałem świat mody i show biznesu. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo.

Ciało Genesta zostało znalezione w środę w jego mieszkaniu w dzielnicy Montrealu Le Plateau-Mont-Royal.

"Musimy zmienić kulturę, mówić głośno o zdrowiu psychicznym"

Modela pożegnała między innymi Lady Gaga, dzięki której jego kariera rozwinęła się w błyskawicznym tempie. Gwiazda w swoim wpisie zwróciła jednocześnie uwagę na kwestię zdrowia psychicznego.

"Samobójstwo mojego przyjaciela Ricka Genesta, Zombie Boya jest więcej niż przytłaczające. Musimy pracować ciężej, aby zmienić kulturę, mówić głośno o zdrowiu psychicznym i usunąć piętno, które sprawia, że się o tym nie mówi. Jeśli cierpisz, zadzwoń dziś do przyjaciela lub rodziny. Musimy się nawzajem ocalić" - napisała piosenkarka na swoim profilu na Twitterze.



Wytatuowany od stóp do głów

U Genesta w wieku 15 lat wykryto guza mózgu. Krótko po operacji jego usunięcia wykonał na ramieniu pierwszy tatuaż - czaszkę i skrzyżowane kości. Jak sam mówił, pseudonim "Zombie" zawdzięczał najbliższym kolegom.

Rick Genest swoim wytatuowanym ciałem elektryzował świat mody i show biznesu. Gdy w 2011 roku jego zdjęcia zobaczył Nicola Formichetti - stylista Lady Gagi - postanowił zrobić z niego swojego ulubionego modela. Zatrudnił go do teledysku Gagi "Born This Way", w którym piosenkarka upodabnia się do niego i nosi takie same tatuaże na twarzy.

Od tamtej pory kariera "Zombie Boya" nabrała tempa. Posypały się pokazy mody, sesje zdjęciowe i kontrakty reklamowe. Genest występował na wybiegach najważniejszych projektantów, a także na okładkach magazynów, między innymi "Vogue'a" czy "GQ".

- Moja kariera eksplodowała. Mnóstwo kobiet chce robić sobie ze mną zdjęcia, a projektanci mody zasypują mnie mnóstwem ofert. Uwielbiam atmosferę pokazów, na których jestem chyba największym dziwakiem – mówił wtedy.

Model jest aktualnie liderem rankingu Guinessa w kategorii najbardziej wytatuowanej osoby. W sumie miał na ciele 178 tatuaży.



