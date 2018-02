"Jesteście służbą serca". Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę





Foto: KPRM | Video: tvn24 Premier Morawiecki podczas uroczystości zaprzysiężenia żołnierzy WOT

Dzisiaj z dumą odbudowujemy tradycje Wojska Polskiego, wielkie tradycje - podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości złożenia przysięgi przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej we Włodawie (woj. lubelskie). Obecnie w szeregach WOT służbę pełni niemal 8 tysięcy żołnierzy.

W uroczystości złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” udział wzięli m.in. wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, szef resortu obrony Mariusz Błaszczak. Przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, kombatanci, mieszkańcy miasta.



Plany to jedno, a rzeczywistość drugie. "Kluczowy rok" dla Wojsk Obrony Terytorialnej Zgodnie z... czytaj dalej » Morawiecki ocenił, że „takie nam Bóg dał położenie, że musimy dbać o bezpieczeństwo właściwie przez wieki i cały czas dzisiaj, i w latach które jeszcze nadejdą”.

"Jesteście służbą ofiarną i służbą serca"

Premier podkreślił, że brak sprawnego wojska, które miałoby oparcie w silnym państwie i brak sprawnego państwa, które mogłoby zapewnić funkcjonowanie wojsku w czasie pokoju po to, żeby broniło tego państwa w czasach wojny, spowodował upadek Rzeczpospolitej.



- Dzisiaj z dumą odbudowujemy tradycje Wojska Polskiego, wielkie tradycje – dodał szef rządu.



Morawiecki zaznaczył, że wojska obrony terytorialnej wzorują się na Armii Krajowej, która - jak wskazywał premier - również była armią terytorialną.



- Podjęliście się czegoś bardzo, bardzo ważnego, czegoś kluczowego. Dbałość o bezpieczeństwo naszych granic, a w czasie pokoju pomoc ludności cywilnej w powiatach i okręgach, w których żyjecie, służycie, jest wielką sprawą. Jest służbą Polsce taką, jakiej najbardziej potrzebujemy: ofiarną służbą, służbą serca, ale jednocześnie dopełnieniem innych bardzo ważnych, kluczowych elementów naszego bezpieczeństwa, zarówno technicznego, jak i ludzkiego w innych formacjach wojskowych stanowiących absolutnie spójną, zwartą część Wojska Polskiego – powiedział premier.



Premier przekonywał, że żołnierze WOT "przyczynią się do czegoś, co jest najważniejsze, do utrwalenia bezpieczeństwa państwa polskiego".

"Jesteście spadkobiercami wielu pokoleń"

Modernizacja wojska na "trójkę". Co minister zapowiedział i co udało się zrobić Umowy w... czytaj dalej » Natomiast minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, że przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu żołnierza.

- To uroczyste zobowiązanie na trwale wpisuje się w waszą służbę, służbę Polsce - zagwarantowanie bezpieczeństwa naszej ojczyźnie - powiedział Błaszczak, który m.in. wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim uczestniczył we włodawskich uroczystościach.



Błaszczak przypomniał, że żołnierze złożyli przysięgę w szczególnym roku, czyli 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

- Jesteście spadkobiercami, ale także kontynuatorami tych wielu pokoleń naszych rodaków, którzy poświęcali własne życie, aby Polska była wolna, aby Polska była niepodległa - powiedział.



Zwracając się do żołnierzy, Błaszczak mówił, że wojska obrony terytorialnej, piąty rodzaj sił zbrojnych, są bardzo ważne, ze względu na znajomość terenu, społeczności lokalnej.



- Wojska obrony terytorialnej - wojska najbliżej, najsilniej związane z lokalną społecznością. Waszym zadaniem jest służenie Polsce, wzmacnianie siły Polski. Ale waszym zadaniem jest także służenie społecznościom lokalnym w sytuacjach kryzysowych, kiedy inne służby wymagają wsparcia od Wojska Polskiego - podkreślił szef MON-u.

"WOT będą godnie kontynuować tradycję cichociemnych"

Ceremonia pełna symboliki. Żołnierze WOT otrzymali Groty Obrona... czytaj dalej » Natomiast prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników uroczystości we Włodawie, odczytanym przez szefa BBN Pawła Solocha, podkreślił, że Wojska Obrony Terytorialnej „są integralną częścią potencjału obronnego naszego kraju”.

"Cieszę się, że ta młoda formacja rozwija się dynamicznie, zasilana przez ochotników gotowych poświęcić się ojczyźnie" - napisał.



Jego zdaniem „stale rosnąca liczba żołnierzy WOT jest świadectwem patriotyzmu młodych ludzi i ich gotowości, by służyć Polsce, by bronić jej granic, by włączać się zgodnie z misją obrony terytorialnej w akcję ratowniczą”.



Według prezydenta potwierdzeniem tej gotowości jest „przysięga wojskowa, która stanowi publiczne, a zarazem osobiste zobowiązanie każdego żołnierza; jest aktem włączenia się w szeregi żołnierzy Sił Zbrojnych RP”. Jak dodał, WOT „czerpią siłę do wypełnienia tych przyrzeczeń z tradycji polskiego oręża”.



„Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych jestem przekonany, że WOT będą godnie kontynuować tradycję cichociemnych, tradycję Armii Krajowej, tradycję Żołnierzy Niezłomnych” - podkreślił w przesłaniu Andrzej Duda.



„Wierzę, że brygady obrony terytorialnej osiągną wkrótce pełną zdolność bojową i przyjmą własne sztandary, by swoją postawą pisać nowy rozdział w tradycji Polskich Sił Zbrojnych” - napisał prezydent.

Wśród żołnierzy WOT również kobiety

Mało "terytorialsów" w manewrach Dragon. "Żadnego realnego ochotnika" Tylko około... czytaj dalej » We Włodawie przysięgę złożyło 90 żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To kolejna grupa ochotników, którzy wstąpili do służby i przeszli szkolenie podstawowe. Będą służyć w batalionie stacjonującym w Chełmie. Lubelska brygada OT liczy już ponad 1,6 tys. żołnierzy ochotników, wśród których jest około 200 kobiet.



Formowanie lubelskiej brygady WOT ma zakończyć się w przyszłym roku. Będzie składała się z pięciu batalionów lekkiej piechoty z siedzibami w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Docelowo ma liczyć kilka tysięcy żołnierzy.



Żołnierze WOT z Lubelszczyzny mają już za sobą pierwsze szkolenie poligonowe. Uczestniczyli w różnego rodzaju ćwiczeniach, kursach i szkoleniach. Brali udział m.in. w ćwiczeniach „Dragon – 17” i „Huzar – 17”, w obchodach 97. rocznicy Bitwy pod Komarowem.



Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych - obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych. Mają ściśle współdziałać z wojskami operacyjnymi, a ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań WOT w czasie pokoju będzie należało m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych.



Formowanie wojsk obrony terytorialnej rozpoczęło się w 2017 r. Dotychczas utworzone zostało dowództwo WOT oraz brygady: w województwach podlaskim, lubelskim, podkarpackim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim. W połowie stycznia rozpoczęto formowanie brygad w województwie: pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, wielkopolskim oraz śląskim.



Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej pełni służbę niemal 8 tys. żołnierzy, w tym około 6,5 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. Docelowo Wojska Obrony Terytorialnej mają liczyć 53 tys. żołnierzy w siedemnastu brygadach.