Córka Lenny'ego Kravitza zagra w nowym "Batmanie"

Joaquin Phoenix o budowaniu postaci Jokera

- Nie chciałem sprawić, żeby ludzie mu współczuli czy nawet go rozumieli. Ale chciałem dobrze pokazać to, jak on widział świat - mówił w rozmowie z Anną Wendzikowską Joaquin Phoenix, odtwórca tytułowej roli w "Jokerze" Todda Phillipsa. Przyznał, że "finalny rezultat przekroczył jego oczekiwania, czym może być taki film". Na ekranach polskich kin film zagościł 4 października.

