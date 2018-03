"Masz dzisiaj pecha, ja cię usypiam". Przerażające nagranie z przedszkola





Szarpanie, poniżanie i krzyczenie na kilkuletnie dzieci. Tak według byłych pracownic wyglądała opieka w jednym z prywatnych przedszkoli w Nowym Sączu. Za przemoc wobec maluchów miała odpowiadać dyrektorka placówki. Dziennikarze "Uwagi!" TVN dotarli do jej byłych podwładnych. Dopiero po interwencji reporterów sprawą zajęło się kuratorium oświaty, a prokuratura postawiła zarzuty.

W programie "Uwaga!" i "Uwaga! po Uwadze" ujawniono nagranie z jednego z prywatnych przedszkoli w Nowym Sączu. Widać na nim jak dyrektorka tej placówki krępuje, obezwładnia, a potem szarpie trzyletniego chłopca. O praktykach stosowanych w tym prywatnym przedszkolu zdecydowały się opowiedzieć byłe pracownice.

- Płakał, mówił, że boli. A pani dyrektor do niego z tekstem, że "boleć to dopiero może zacząć". Żeby przestał, żeby nie wierzgał nogami, żeby jej nie kopał, bo zaraz ona go kopnie. To było cały czas tak. A dziecko płakało i wołało: "tylko nie Ewelinka". A ona potrafiła powiedzieć: "masz pecha dzisiaj, ja cię usypiam" – relacjonuje była pracownica przedszkola.

Krzyki i wrzaski

Zachowanie dyrektorki według opiekunek budziło w dzieciach strach. Kobieta miała niekontrolowane ataki agresji, bywała porywcza i gwałtowna.



- Zdarzały się też sytuacje, kiedy ona wyprowadzała dziecko do swojego gabinetu. Nas tam nie było wtedy. Nie wiemy, co tam się działo. Co ona robiła z dzieckiem (…) Dochodziły do nas krzyki i wrzaski. Tak po prostu tłumaczyła dobitnie swoje zachowanie. Ona ogólnie była taka nerwowa, wybuchowa. Krzyczała, często uderzała dłonią o blat – opowiadają byłe pracownice placówki.

Przekonują, że sygnalizowały dyrektorce, że to jest zachowanie niedopuszczalne. Bezskutecznie.



Pracownice przedszkola poprosiły o pomoc współpracującego z placówką psychologa. Opowiedziały o agresji i skandalicznych zachowaniach dyrektorki. Psycholog odbyła z dyrektorką poważną rozmowę.



- Z tego, co relacjonowała nam pani psycholog, (dyrektorka – red.) obiecała, że zniweluje takie zachowanie. Że postara się zapisać na siłownię, żeby wyładować jakoś inaczej swój stres, czy jakieś swoje niepokoje – mówią byłe pracownice przedszkola.

Relacje rodziców

Podobne relacje odnośnie metod stosowanych w placówce, nasza reporterka usłyszała od matek dzieci, które uczęszczały do tego przedszkola.



- Zszokowało mnie to zachowanie. Zwróciłam uwagę, że one się nie bawią, tylko krzyczą. Stanęłam w progu w drzwiach i przysłuchałam się przez chwilkę i Sandra mówi tak: "Ja wam tu wszystkim pokażę! Będziecie tu wszyscy siedzieć, ja was tu porozstawiam po kątach. Zobaczycie co to znaczy kara". To były wrzaski, krzyki na całe gardło – mówi Wioletta Zychowicz, której córki chodziło do przedszkola.



Dodała, że było więcej niepokojących sytuacji. - W pewnym momencie moje dziewczynki bały się wejść do toalety w domu, gdzie wcześniej korzystały z niej normalnie i było wszystko w porządku - dodała Wioletta Zychowicz.



Inna z matek zwróciła uwagę na niepokojące zachowanie, jakie pojawiało się u jej syna po powrocie z przedszkola.



- Był bardzo agresywny, jak przychodził z przedszkola. Ja w ogóle nie mogłam z dzieckiem wytrzymać. Piszczał, krzyczał, rzucał się, drapał nas, szczypał. I to mnie właśnie zastanawiało, co się takiego dzieje, że może nie wiem, nasza to jest wina. Że może my coś złego robimy. Pytałam o to panią dyrektor, ale ona twierdziła, że to wina dziecka. Że to dziecko jest właśnie niegrzeczne, że to u nas się może coś dzieje – mówi anonimowo matka Kacpra, jednego z podopiecznych przedszkola.

Pół roku bez zarzutów

Czarę goryczy przelało nagranie z monitoringu na którym widać, w jaki sposób dyrektorka próbowała usypiać trzyletniego chłopca. Sprawa została zgłoszona w prokuraturze. Choć od października 2017 roku do marca 2018 minęło prawie pół roku, to dyrektorce nie postawiono zarzutów.



- Postępowanie zostało wszczęte w kwestii domniemanego znęcania się nad wychowankami przedszkola. Postępowanie jest w sprawie, a nie przeciwko, dopóki nie będziemy mieli jednoznacznych dowodów świadczących o ewentualnej winie osób, zarzutów nie stawiamy – mówił kilka dni temu Jarosław Łukacz z Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu.

Pretensje do śledczych

Dlaczego przez pół roku nie przeprowadzono kontroli w placówce?



- Jesienią wpłynął wniosek od miejskiego komendanta policji o udostępnienie informacji ze zbioru danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem fizycznego i psychicznego znęcania się przez ustaloną osobę nad małoletnimi dziećmi – mówi kurator Dariusz Leśniak, dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu.

Sugeruje, że nie była to podstawa do kontroli, bo chodziło tylko o dane osobowe. - Nie mam sobie nic do zarzucenia – powiedział.



Dopiero, kiedy pokazaliśmy kuratorowi nagranie z nowosądeckiego przedszkola sprawa nabrała biegu.



- Jeżeli to jest pracownik przedszkola, to widzę skandaliczne zachowanie. To jest poważna rzecz – przyznał kurator Dariusz Leśniak.

Ponadto Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak w poniedziałek wyznaczyła stały dyżur wizytatora w przedszkoli "w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, do czasu wyjaśnienia sprawy".



W rozmowie z dziennikarzami "Uwagi!" TVN Nowak wyraziła swoje pretensje względem prokuratury.



- To sytuacja absolutnie naganna, która kwalifikuje się do rozpatrywania pod zarzutem znęcania się nad dzieckiem. Mogę powiedzieć tyle, że oglądając ten film jestem przerażona i nie wyobrażam sobie tego, że ktoś w ten sposób postępując z dzieckiem może być nauczycielem. Cały czas mówię, że mam ogromne pretensje i wyrażam oburzenie działaniem prokuratury, która nie potrafiła mi dać żadnej informacji. W związku z tym dzisiaj zwróciłam się do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, o objęcie swoją opieką tego postępowania – mówi Barbara Nowak z Małopolskiego Kuratorium Oświaty.



Ujawnienie przez reporterkę "Uwagi!" skandalicznego monitoringu wpłynęło na działania prokuratury. We wtorek postawiła dyrektorce przedszkola zarzuty znęcania się nad dzieckiem. Kobieta ma dozór policji i nakaz powstrzymania się od pracy z dziećmi.

Kuratorium reaguje na nagrania z przedszkola w Nowym Sączu