Motocykl i rękawiczki przy drodze. Zaginął znany dziennikarz, poszukiwania w Kalifornii





Foto: daveygjohnson/Instagram | Video: daveygjohnson/Instagram Dziennikarz zaginął w północnej Kalifornii

Dziennikarz motoryzacyjny Davey Johnson od lat testujący samochody i motocykle zaginął w północnej Kalifornii. Ostatni raz kontaktował się z dziewczyną 5 czerwca. Trwają zakrojone na szeroką skalę poszukiwania.

Johnson mający 44 lata wsiadł niemal tydzień temu na jeden z nowych motocykli Hondy i pojechał do północnej Kalifornii, by przetestować go w wymagającym i chłodnym, wysokogórskim terenie. Miał napisać artykuł, w którym podsumowałby model.

Jednak motocykl został odnaleziony w miniony weekend przy drodze nr 49, niedaleko miasta Mokelumne Hill. W jego bagażniku znajdował się też kask i rękawiczki.

Nieopodal na brzegu potoku zasilanego wodą z topniejącego śniegu, zauważono też starannie ułożone jego ubrania, telefon, laptopa i portfel.

Po raz ostatni Johnson skontaktował się ze swoją dziewczyną Jaclyn Trop 5 czerwca. Wysłał też wiadomość tekstową do przyjaciela, pisząc mu, że jedzie w stronę Sacramento (w którym mieszka).

Miasto położone jest 105 km od miejsca, w którym odnaleziono motocykl i jego rzeczy.

Policjanci z ochotnicy, wraz z sześcioma psami tropiącymi i helikopterem, przeszukują brzegi potoku oraz obrzeża autostrady od soboty.



Jego dziewczyna wierzy, że dziennikarz żyje, nawet jeżeli się zgubił. - Mam nadzieję, że znalazł sposób, by przeżyć - powiedziała magazynowi "Car and Driver".



