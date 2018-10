Znaleziono ciało poszukiwanej 28-latki. "Bez wątpienia doszło do zbrodni"

Kobieta, której ciało znaleziono w piątek na obrzeżach Łodzi, to prawdopodobnie poszukiwania Paulina D. – poinformowała prokuratura. W związku ze sprawą zatrzymane zostały trzy osoby.

- Biorąc pod uwagę między innymi wygląd i elementy ubioru, można stwierdzić, że to zwłoki poszukiwanej – poinformował podczas sobotniej konferencji rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Znalezione w lesie ciało miało rany kłute. - To one najprawdopodobniej doprowadziły do śmierci. Bez wątpienia doszło do zbrodni - zaznaczył Kopania. Jak dodał, więcej będzie wiadomo po sekcji zwłok, która została zaplanowana na poniedziałek.

- Do tragedii doszło w mieszkaniu przy ulicy Żeromskiego, znajduje to potwierdzenie w dowodach zabezpieczonych na miejscu zdarzenia - ujawnił prokurator. Później, jak ustalili śledczy, ciało 28-latki zostało zapakowane do torby i wywiezione w okolice Stawów Jana. Tam też zostało znalezione w piątek.

- Pracujemy nad ustaleniem motywu zdarzenia - powiedział Kopania.

Na razie w związku ze sprawą zatrzymane zostały trzy osoby. 44-letnia kobieta i 41-letni mężczyzna, obywatel Gruzji, usłyszeli zarzuty. Odpowiedzą za niezawiadomienie o zbrodni i składanie fałszywych zeznań. Do dyspozycji prokuratury pozostaje jeszcze 38-letni Gruzin. - z pewnością wiele osób nurtuje wiele pytań dotyczących przebiegu zdarzenia. Proszę jednak o wyrozumiałość ze względu na dobro postępowania - podkreślił Kopania.

Policja poszukuje pozostałych uczestników tragedii, w tym sprawcy zabójstwa.

Nagranie z monitoringu

Wcześniej policja dotarła do nagrania z monitoringu, na którym widać zaginioną 28-letnią Paulinę D. Na filmie z poprzedniego piątku kobieta szła w towarzystwie swojego znajomego, obywatela Gruzji.

Obcokrajowiec, jak ujawnili funkcjonariusze, od jakiegoś czasu mieszka w Łodzi i tam też pracuje na budowie. Policjanci przeszukali już hostel, w którym obywatel Gruzji mieszkał razem ze swoimi znajomymi.

Prokuratura nie informuje, czy człowiek, którego widać na nagraniu, to jeden z zatrzymanych mężczyzn.

Zaginiona od tygodnia

Wcześniej łódzka prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące bezprawnego pozbawienia wolności 28-letniej Pauliny D., której zaginięcie zgłoszono w minioną sobotę w Łodzi.

Poszukiwania 28-latki trwały od tygodnia. W piątek kobieta wyszła z domu, by wieczorem spotkać się ze znajomymi. Ostatni raz była widziana w towarzystwie nieznanego mężczyzny – co zapisały kamery monitoringu – na jednej z łódzkich ulic.