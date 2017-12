21 stycznia pracownicy londyńskiego baru The Alexandra mieszczącego się w dzielnicy Wimbledon odnaleźli kopertę z tygodniową wypłatą, na której widniał napis "Mariusz".

Mick Dore, menadżer baru postanowił "za wszelką cenę" odnaleźć właściciela koperty. Udostępnił w tym celu zdjęcie koperty na Twitterze z podpisem: "Mariusz, w czwartek wieczorem znaleźliśmy twoją wypłatę w naszym barze. Nie zgubiłeś jej, mamy ją! Jeśli ktoś zna - prawdopodobnie Polaka - o imieniu Mariusz w pobliżu Wimbledonu, dajcie mu znać. To może być on. Udostępnijcie, jeśli znacie jakiegoś Mariusza".



Mariusz, we found your pay packet in the Alex on Thursday night (21st December). It\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s stuffed full of cash, you haven\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'t lost it, we\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ve got it! If anybody knows probably a Polish man called Mariusz, near Wimbledon, it could be him. Please tell him! RT in Polish if you know any. pic.twitter.com/i3sjOOyJ6t

— The Alexandra (@TheAlexSW19) 26 grudnia 2017