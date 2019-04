Zniszczył ponad 30 nagrobków. Przyznał się do wszystkiego

Poprzewracał płyty, powyrywał krzyże i inne elementy nagrobków na cmenatarzu w Żmigrodzie (województwo dolnośląskie). W sumie zniszczył ponad 30 nagrobków. 25-latek został zatrzymany przez policję.

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 22. Ktoś wszedł na teren cmentarza w Żmigrodzie (woj. dolnośląskie) i - prawdopodobnie kopniakami - poprzewracał płyty nagrobkowe.

Szukali sprawcy

- Zniszczył 36 nagrobków. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza. Policjanci zabezpieczają ślady i dowody - mówił w czwartek Piotr Dwojak, rzecznik policji w Trzebnicy. Straty wstępnie oszacowano na 20 tysięcy złotych.

Kilka godzin później policjanci zatrzymali 25-latka, mieszkańca powiatu trzebnickiego. Mężczyzna był wcześniej kilkukrotnie notowany. Przyznał się, że to on zniszczył miejsca pochówków. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Źródło: TVN24 Wrocław / Marcin Walczak Policja zabezpieczyła ślady na cmenatrzu

Do zdarzenia doszło w Żmigrodzie:



