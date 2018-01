Z FBI odejdzie szef kancelarii dyrektora Jim Rybicki i główny prawnik James A. Baker. Stanowisko zachowa jednak często atakowany przez prezydenta zastępca Wraya, Andrew McCabe - podała w środę agencja Associated Press.

Jak podał portal Axios, prokurator generalny Jeff Sessions na życzenie Trumpa naciskał na obecnego szefa agencji, by pozbył się McCabe'a, ale Wray zagroził, że złoży rezygnację, jeśli jego zastępca zostanie zwolniony.

"Czekam na ten moment". Trump gotów zeznawać Prezydent USA... czytaj dalej » Axios wyjaśnia, że rezygnacja Wraya w takich okolicznościach wywołałaby medialną burzę, stanowiłaby bowiem powtórkę ze skandalu, jaki wywołało zwolnienie Comeya, toteż Biały Dom ustąpił i przestał się domagać wyrzucenia McCabe'a.

"Trump rozpoczął swą prezydenturę od wywierania presji na jednego dyrektora FBI [zanim go wyrzucił - przyp. red.], a potem zaczął wywierać presję na następnego (...). Taka skala mieszania się w sprawy FBI, przez tak długi czas, nie jest czymś normalnym" - podkreśla Axios.

BBC podaje, że Trump zaprzecza doniesieniom o ultimatum Wraya związanym z próbami zwolnienia McCabe'a.

Wraya mianowano szefem Federalnego Biura Śledczego w czerwcu. Jego poprzednik został zwolniony w okresie, kiedy nadzorował niewygodne dla Trumpa śledztwo w sprawie kontaktów byłego doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Michaela Flynna w 2016 roku z ówczesnym ambasadorem Rosji w Waszyngtonie Siergiejem Kislakiem.

BBC podaje, że po zwolnieniu Comeya, gdy pełniącym obowiązki szefa agencji został McCabe, prezydent spotkał się z nim i zapytał, na kogo głosował w wyborach prezydenckich. McCabe odparł, że nie głosował w ogóle.

NBC News: zespół prokuratora Muellera przesłuchał szefa CIA Szef CIA Mike... czytaj dalej » "To bezpośrednie pytanie zadane McCabe'owi przywodzi na myśl wydarzenia, które doprowadziły do zwolnienia Comeya w maju 2017 roku" - przypomina BBC.

Trump naciskał wtedy na Comeya, by zadeklarował pełną lojalność oraz ogłosił publicznie, że prezydent nie jest przedmiotem dochodzenia FBI w sprawie Flynna. Comey - jak zeznał podczas przesłuchań - nie zareagował na żądanie w sprawie Flynna i nie obiecał prezydentowi bezwarunkowej lojalności.

Ataki Trumpa na FBI nasiliły się w grudniu, gdy Flynn przyznał się do złożenia fałszywych zeznań w sprawie kontaktów z Rosjanami podczas przesłuchania przez Federalne Biuro Śledcze.

Trump napisał wtedy na Twitterze, że reputacja FBI po latach zarządzania nią przez Comeya "legła w gruzach", jest obecnie "najgorsza w historii", ale on "przywróci jej wielkość".

After years of Comey, with the phony and dishonest Clinton investigation (and more), running the FBI, its reputation is in Tatters - worst in History! But fear not, we will bring it back to greatness.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 grudnia 2017