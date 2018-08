Zmarł Aleś Lipaj. Białoruski dziennikarz miał 52 lata





Aleś Lipaj, założyciel i dyrektor największej niezależnej białoruskiej agencji informacyjnej BiełaPAN, zmarł w czwartek w Mińsku w wieku 52 lat – poinformowały niezależne media białoruskie.

Pogrzeb Lipaja odbędzie się w niedzielę w Rudzieńsku w środkowej Białorusi. Jak poinformowało Radio Swaboda, powołując się na kolegów Lipaja, zmarł on po ciężkiej chorobie.

Na celowniku śledczych

W połowie czerwca wszczęto wobec niego śledztwo z art. 243 cz. 2 kodeksu karnego Białorusi, który dotyczy uchylania się od płacenia podatków w wyjątkowo dużym rozmiarze. W mieszkaniu Lipaja przeprowadzono rewizję, był też przesłuchiwany przez Departament Śledztw Finansowych Komitetu Kontroli Państwowej Białorusi.

W komunikacie Komitet podał, że Lipaj "otrzymał w latach 2016-2017 od nierezydentów Białorusi dochód o równowartości ponad 1,3 mln rubli" (2,4 mln zł), świadomie nie zgłosił go i nie zapłacił podatku dochodowego. W sumie, miał nie zapłacić ponad 173 tys. rubli (318 tys. zł). Według komunikatu, Lipaj, skonfrontowany z dowodami, miał się przyznać do winy i uiścić podatek. Mimo to, milicja finansowa musiała podjąć czynności karno-procesowe, ponieważ kwota niezapłaconego podatku była wyjątkowo duża.

Centrum Praw Człowieka "Wiasna" i niezależne Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy (BAŻ) potępiły wytoczenie Lipajowi sprawy, uznając, że ma ona związek z jego działalnością zawodową.

Dziennikarz i opozycjonista

Lipaj urodził się w 1966 roku we wsi Androsauszczyna w rejonie kopylskim. W 1988 roku podczas studiów na wydziale dziennikarstwa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego był prześladowany za udział w przygotowaniu samizdackiej gazetki ściennej "Lirnik". W tym samym roku został pierwszym korespondentem Radia Swaboda na Białorusi.

Na początku lat 90. zorganizował przerzut do kraju ponad tysiąca książek wydanych przez białoruską diasporę w Niemczech i rozprowadził je w szkołach i bibliotekach.

Lipaj był również właścicielem gazety internetowej Biełorusskije Nowosti (Naviny.by), będącej ważnym, niezależnym, ogólnodostępnym źródłem informacji o sytuacji na Białorusi.

BiełaPAN jest najstarszą niezależną agencją informacyjną na Białorusi – powstała w 1991 roku.

Lipaj był członkiem niezależnego Związku Pisarzy Białoruskich oraz PEN-Centru. Wydał dwa tomy wierszy.