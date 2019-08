Zmarł "Brat Numer Dwa" reżimu Czerwonych Khmerów





Foto: PAP/EPA/HENG SINITH | Video: Reuters Archive Nuon Chea na nagraniach archiwalnych

Nuon Chea, nazywany Bratem Numer Dwa reżimu Czerwonych Khmerów, zmarł w niedzielę w szpitalu w Phnom Penh w Kambodży. Miał 93 lata. Jako prawa ręka przywódcy Czerwonych Khmerów Pol Pota odpowiadał za najbardziej radykalne działania zbrodniczego komunistycznego systemu.

Pokazali tortury Czerwonych Khmerów na "polach śmierci" Na przypadający... czytaj dalej » Urodzony 7 lipca 1926 roku w prowincji Battambang, Nuon Chea studiował prawo na uniwersytecie Thammasat w Bangkoku w latach 40. Wstąpił wtedy do tajlandzkiej młodzieżówki komunistycznej, później działał w ruchu przeciwko francuskim kolonizatorom, a następnie pomagał organizować wraz z Pol Potem, zmarłym w 1998 roku, przyszłą Komunistyczną Partię Kambodży.

Ugrupowanie, założone w 1951 roku jako Khmerska Partia Ludowo-Rewolucyjna, zostało tak nazwane w 1966 roku.

Brat Numer Dwa

Nuon Chea, główny ideolog Czerwonych Khmerów, został aresztowany w 2007 roku w wieku 82 lat.



Trybunał ONZ ds. ludobójstwa w Phnom Penh został powołany w 2003 roku, jednak pracę rozpoczął dopiero w roku 2006. Był wielokrotnie krytykowany za powolne procedury.



Razem z Nuon Chea sądzony był Khieu Samphan, który jako jeden z niewielu przedstawicieli reżimu Pol Pota kontaktował się ze światem. Obaj zostali skazani na dożywocie w sierpniu 2014 roku. Wyrok ten dwa lata później został utrzymany w mocy w postępowaniu odwoławczym.



Ich drugi proces rozpoczął się w miesiąc przed skazaniem na dożywocie, w lipcu 2014 roku. Dotyczył zarzutów ludobójstwa Wietnamczyków i muzułmańskiej mniejszości Czamów, przymusowych małżeństw i gwałtów popełnianych przez Czerwonych Khmerów, a także zbrodni, do których dochodziło w obozach pracy i więzieniach.

Źródło: PAP/EPA/MAK REMISSA Zmarł Nuon Chea

Zginęło ponad 25 procent społeczności kraju

40 lat temu upadł reżim Czerwonych Khmerów. Kambodża świętuje Dziesiątki... czytaj dalej » Ocenia się, że w okresie rządów Czerwonych Khmerów w latach 1975-1979 w rezultacie braku opieki medycznej, pracy ponad siły oraz masowych egzekucji zginęło ponad 1,7 miliona osób. To prawie jedna czwarta ludności kraju. Wiele z tych ofiar zmarło z głodu.



Czerwoni Khmerzy byli ekstremistycznym ugrupowaniem komunistycznym, które łączyło ideologię komunistyczną z khmerskim nacjonalizmem. Po przejęciu władzy w Kambodży w 1975 roku nazwę kraju zmienili na Demokratyczna Kampucza.

Krwawe rządy Czerwonych Khmerów trwały do 1979 roku. Wyparci przez wojska wietnamskie ze stolicy kraju Phnom Penh, wycofali się do dżungli i kontynuowali wojnę partyzancką aż do 1998 roku.

20 maja każdego roku przypada w Kambodży Dzień Pamięci o ofiarach maoistowskiego reżimu Czerwonych Khmerów.

Źródło: PAP/EPA/HENG SINITH Liderzy reżimu Czerwonych Khmerów (Noun Chea drugi od lewej) Źródło: PAP Kambodża pod rządami Czerwonych Khmerów