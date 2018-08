"Na wieczną wartę odszedł jeden z ostatnich żołnierzy Dywizjonu 303"

To prezydent Serbii Slobodan Miloszevic był odpowiedzialny za powrót czystek etnicznych w Europie po drugiej wojnie światowej - oświadczyło we wtorek chorwackie MSZ. Zareagowało w ten sposób na wypowiedź prezydenta Serbii Aleksandra Vuczicia, który porównał chorwacką operację wojenną "Burza" do działań nazistowskich. zobacz więcej »