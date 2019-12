Zmarł Danny Aiello, aktor "Dawno temu w Ameryce" i "Ojca Chrzestnego II"

W szpitalu w New Jersey w wieku 86 lat zmarł amerykański aktor Danny Aiello - poinformowała w piątek jego agentka Jennifer De Chiara. Jak dodała, powodem śmierci miało być zakażenie po otrzymanym zastrzyku.

Aiello w swym życiu imał się wielu zawodów, był nawet kierowcą autobusów dalekobieżnych. Karierę aktorską na scenach teatralnych - w tym na Broadwayu - rozpoczął, mając już ponad 30 lat.

Nie żyje Marie Fredriksson, wokalistka Roxette. Od 17 lat walczyła z guzem mózgu Ich przeboje w... czytaj dalej » W filmie zadebiutował jako czterdziestolatek. Wystąpił w wielu rolach charakterystycznych, między innymi w drugiej części "Ojca Chrzestnego", a także w filmach "Fort Apache", "Dawno temu w Ameryce" czy "Purpurowa róża z Kairu". W 1987 roku wystąpił w komedii Normana Jewisona "Wpływ księżyca" z Cher, Nicholasem Cage'em i Olympią Dukakis.

W 1989 roku za drugoplanową rolę - Sala, właściciela pizzerii w filmie Spike'a Lee "Rób, co należy" został nominowany do Oscara.

"Tylko wtedy wiem, kim jestem, kiedy jestem kimś innym"

Wraz z Bruce'em Willisem wystąpił w 1991 roku w sensacyjnej komedii "Hudson Hawk". W 1994 roku zagrał też w filmie Roberta Altmana "Prêt-à-porter".

W 2004 roku nagrał swój pierwszy singiel "All of me", a także album standardów. Cztery lata temu opublikował swoją autobiografię, której tytuł w wolnym tłumaczeniu brzmi: "Tylko wtedy wiem, kim jestem, kiedy jestem kimś innym: moje życie na ulicy, na scenie i w kinie".

Danny Aiello był żonaty przez prawie 65 lat. Wraz z żoną Sandy Cohen mieli czworo dzieci. Syn, Danny Aiello III, aktor i kaskader, zmarł w 2010 roku w wieku 53 lat.

Źródło: PAP/Photoshot Danny Aiello zmarł w wieku 86 lat