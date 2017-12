Najnowsza część kultowej serii już w kinach. "Udało się zaskoczyć dużą część publiczności" Fani "Gwiezdnych... czytaj dalej » Postać, w którą wcielił się Curtis w "Gwiezdnych wojnach" pojawiła się w scenie w Kantynie Mos Eisley, w której przestraszył Luke'a Skywalkera. - Mam wyrok śmierci w 12 systemach - powiedział do bohatera w pierwszej części słynnej trylogii, która weszła do kin w 1977 roku.

Mark Hamill, odtwórca roli Skywalkera, umieścił na swoim Twitterze wspomnienie o Curtisie.

"Alfie Curtis sprawił, że scena w Kantynie Mos Eisley w "Gwiezdnych wojnach" (jedna z najbardziej niezapomnianych scen, w którym brałem udział) była jeszcze BARDZIEJ niezapomniana. Jakkolwiek przerażający był przed kamerą, poza kamerą był zabawnym, miłym, prawdziwym dżentelmenem" - napisał Hamill. "Dzięki Alf - będziemy tęsknić" - dodał.

ALFIE CURTIS made the #StarWars Mos Eisley Cantina scene (one of the most memorable I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ve ever been a part of) even MORE memorable. As horrific as he was on-camera, off-camera he was funny, kind & a real gentleman. Thanks Alf- you\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ll be missed. #RIP - mh pic.twitter.com/laxKvbGmrd

