"Wpadł w dziurę w stropie, to była pułapka bez wyjścia". Ciało znaleźli po kilku dniach

Video: Reuters

Uciekający z Iraku jazydzi na granicy z Kurdystanem. Zajmują...

06.09 | Rodzina Dalzara na początku sierpnia musiała uciec z domu na północy Iraku. Do ich miasta właśnie wkraczali dżihadyści z Państwa Islamskiego. Dalzar i jego rodzina są jazydami, więc groziła im śmierć. Teraz koczują w Kurdystanie. - Marzą, by mieć pewność, że jutro będą żywi. Gdyby przyjechali do Polski, przyjechaliby do raju - mówi w rozmowie z tvn24.pl Irakijczyk, który jest jednym z dwóch jazydów mieszkających w Polsce.

»