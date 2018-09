Monety warte miliony euro znalezione w czasie prac budowlanych. "Skarb archeologiczny"

Setki złotych monet ze schyłkowego okresu Cesarstwa Rzymskiego znaleźli archeolodzy podczas prac budowlanych w Como (północne Włochy) - poinformowało włoskie ministerstwo kultury.

Wiek monet określono wstępnie na IV lub V wiek naszej ery, schyłkowy okres zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. Znajdowały się około półtora metra pod ziemią, w kamiennej urnie o kształcie amfory. Odkryto je podczas badań archeologicznych towarzyszących pracom budowlanym w centrum Como (Lombardia).

Złotych monet jest około 300, są w znakomitym stanie i zdaniem włoskich mediów ich wartość sięga milionów euro. Znaleziskiem zajął się urząd ochrony zabytków, który wstrzymał roboty budowlane. Eksperci spodziewają się, że ziemia w tym miejscu może kryć więcej archeologicznych skarbów.

"Odkrycie napawa dumą"

- To może być jeden z najważniejszych rzymskich skarbów - powiedział prezes stowarzyszenia archeologicznego z Como, Giancarlo Frigerio.



- Amfora została przypuszczalnie ukryta między murami domu na wypadek włamania, zapewne podczas najazdów - dodał.



"Nie znamy jeszcze szczegółów znaczenia historycznego i kulturowego tego znaleziska, ale obszar ten jest prawdziwym skarbem dla naszej archeologii" - podkreślił na Facebooku minister kultury Alberto Bonisoli. "To odkrycie napawa mnie dumą" - dodał.



Budynek do wyburzenia

Znaleziska dokonano na terenie teatru Cressoni z XIX w., później kina Cinema Centrale przy via Diaz w centrum miasta. Wcześniej w tym miejscu znajdował się klasztor, a w czasach rzymskich - domy arystokratów.

Kino przestało działać w 1997 roku. Budynek przeznaczono do wyburzenia, w jego miejsce miała powstać luksusowa rezydencja.

