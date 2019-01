"Green Book" i "Bohemian Rhapsody" wielkimi zwycięzcami. Złote Globy rozdane

Video: tvn24

10. Netia OFF Camera Festival. Ostatnie przygotowania

20.04.| - Kraków zamieni się w jedno wielkie kino plenerowe. Będziemy oglądać filmy pod niebem, na dachach krakowskich kamienic - to jest specjalny projekt, który określamy mianem "dachowania" - będziemy trochę bliżej gwiazd - opowiadała rzeczniczka prasowa festiwalu Netia Off Camera Alicja Myśliwiec. - Na placu Szczepańskim powstanie kino plenerowe. Będzie kino na wodzie i to jest coś, no co najbardziej czekam - dodała. 10. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Netia Off Camera ruszy 28 kwietnia.

