26 stycznia policja w Sewilli trafiła na niezwykłą sprawę. Funkcjonariusze zauważyli dwa samochody osobowe, które jechały bardzo blisko siebie. Po tym, jak kierowcom kazano zjechać na bok, auta zaczęły przyspieszać i uciekać przed policją. Po niedługim pościgu policji udało się je zatrzymać. Okazało się, że oba są wyładowane pomarańczami.

Na pytanie zdumionych policjantów, skąd w samochodach tyle owoców, kierowcy odparli, że "jadą z bardzo daleka i zbierali pod drodze pomarańcze rozrzucone na ulicy".

Policjanci nie dali wiary tym tłumaczeniom, tym bardziej że wkrótce w okolicy odnaleziono również porzucony i wypełniony cytrusami samochód ciężarowy. Tym samym ilość przejętych pomarańczy wyniosła aż cztery tony.

Okazało się, że cytrusy skradziono z magazynu w pobliskim mieście Carmona.

Fotografie aut wypełnionych pomarańczami opublikowano na profilu sewilskiej policji. Sprawę zaczęli szeroko komentować internauci.

"Jeżeli byłoby to awokado, mówilibyśmy o skradzionych towarach na kwotę 14 milionów dolarów" - zauważył jeden z użytkowników Twittera. Kolejna internautka zastanawiała się, jak mogło dojść do podobnej sytuacji: "Tak dużo pytań. Czemu bez pudełek? Jak udało się im wpakować pomarańcze do środka? Jak pięć osób zmieściło się w środku?".

Niektórzy też wyśmiewali absurdalność całej sytuacji. "Czego to ludzie nie robią, by zapobiec przeziębieniom" - zareagował jeden z internetowych komentatorów.

Had that been avocados, we’d be talking about 14 million dollars worth of stolen goods https://t.co/KDFzI7rDKX

So many questions! Why no boxes? How did they get them in? (Sunroof - one at a time?) How did they also get five people in?



— The Real Chin Shady (@cinzywincy) 30 stycznia 2018