Rodzina apelowała, żeby złodziej oddał sprzęt rehabilitacyjny 7-latka. Biegacz znalazł go na skraju lasu





Tydzień temu ktoś ukradł samochód z parkingu w Gdańsku, a razem z nim sprzęt rehabilitacyjny 7-letniego Mateusza. - Liczymy na to, że złodzieja ruszy sumienie i wyrzuci sprzęt na przykład do lasu - mówiła mama chłopca. Znalazł go mężczyzna, który biegał przy skraju lasu.

"Liczymy na to, że złodzieja ruszy sumienie i odda sprzęt Mateuszka" Specjalna... czytaj dalej » O sprawie informowaliśmy na antenie i portalu TVN24. W nocy z 10 na 11 września ktoś ukradł samochód, a razem z nim sprzęt rehabilitacyjny 7-letniego Mateusza.

Rodzina podkreślała, że samochód jest sprawą drugorzędną i apelowali do złodzieja, żeby oddał chociaż sprzęt, który jest niezbędny do codziennego życia Mateusza.

- Liczymy na to, że złodzieja ruszy sumienie i wyrzuci sprzęt na przykład do lasu. Mamy nadzieję, że jeżeli ktoś pójdzie na spacer, rozpozna ten sprzęt i powiadomi policję - mówiła mama Mateusza.

I tak się stało, bo sprzęt znaleziono na skraju lasu we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie).

- Policjanci w piątek otrzymali informację od rodziców chłopca, że biegacz znalazł sprzęt rehabilitacyjny, który został zabezpieczony przez policję - mówi aspirant Karina Kamińska z Komedy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Policja nadal szuka złodzieja

Rodzice muszą potwierdzić, że odnaleziony sprzęt należy do nich, dopiero wtedy zostanie odesłany do Gdańska. To jednak tylko formalność, ponieważ w worku było zdjęcie chłopca.

Policja nadal szuka złodzieja, który ukradł samochód z osiedlowego parkingu przy ulicy Orfeusza w Gdańsku.

