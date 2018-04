Policja bada okoliczności wypadku osobowego busa, który dachował we wtorek rano na autostradzie A1 obok Łodzi. - Najpewniej tuż przed wypadkiem kierowca busa zjechał na pobocze, potem przez kilka sekund jechał środkiem jezdni, ostatecznie dachował przy prawej krawędzi autostrady - informuje policja.

Służby dostały zgłoszenie o wypadku o 7.15.

- Wszystko to wydarzyło się pomiędzy węzłami Tuszyn i Łódź Południe, na nitce prowadzącej na północ - informuje asp. Grzegorz Stasiak z komendy policji Łódź-Wschód.



Po przyjeździe na miejsce okazało się, że w zniszczonym busie podróżowało sześć osób.



- Jedna zginęła na miejscu, to mężczyzna w wieku około 40 lat. Dwie kolejne ranne osoby zostały natychmiast przetransportowane do szpitali w Łodzi. Jeden z pacjentów poleciał śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - opowiada asp. Stasiak.



Wśród dwóch hospitalizowanych osób jest kierowca busa. Służby na miejscu udzieliły pomocy dwóm innym uczestnikom wypadku, ale nie potrzebowały one hospitalizacji.

Pierwsze informacje dostaliśmy na Kontakt 24.



Utrudnienia na autostradzie

Policja skupia się obecnie na tym, aby dokładnie odtworzyć przebieg zdarzenia. Na razie najbardziej prawdopodobna wersja mówi o tym, że kierowca busa z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na pobocze. Potem stracił panowanie nad samochodem.

- Wiemy, że tuż przed dachowaniem bus poruszał się po całej szerokości autostrady - mówi asp. Stasiak.

Na A1 tworzą się duże korki. Sznur samochodów sięga pięciu kilometrów. Policja stara się rozładowywać zator, puszczając ruch jedną nitką autostrady.



- Niestety, konieczne będą jeszcze dodatkowe oględziny, w czasie których ruch będzie trzeba całkowicie zamknąć - zapowiada Grzegorz Stasiak z komendy policji Łódź-Wschód.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca wszystkim kierowcom podróżującym A1 w kierunku Gdańska zjechanie z autostrady na węźle Tuszyn na drogę krajową nr 12.



- Potem na autostradę można wrócić za pomocą węzła Łódź Południe - informuje Karolina Mastalerz z Punktu Informacji Drogowej GDDKiA.