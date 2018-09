Ziobro zapowiada "głęboką zmianę" w prawie karnym

Video: tvn24

"Krajowa Rada Ziobrownictwa"

26.08 | KRS można dzisiaj określić jako Krajowa Rada Ziobrownictwa, bo to jest instrument polityczny Zbigniewa Ziobry - mówił w "Ławie Polityków" w TVN24 Adam Szłapka z Nowoczesnej. Odniósł się do procedury wyboru sędziów do Sądu Najwyższego przez nową KRS. - To była farsa, która nie ma nic wspólnego z rzetelnym obsadzaniem stanowisk - podkreślił Borys Budka z Platformy Obywatelskiej.

