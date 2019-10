Konfrontacja z Ziobrą zwyciężyła. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Konfrontacja Zbigniewa Ziobry i mieszkanki Sosnowca to najlepsze wideo tygodnia według internautów tvn24.pl. Nagranie pokazujące rozmowę kobiety z ministrem sprawiedliwości zdobyło 75 procent głosów. Z kolei kobieta, która wyglądała jak bezdomna, a zaśpiewała jak diwa, otrzymała drugie miejsce, zyskując 14 procent głosów. Trzecie miejsce i 3 procent głosów zdobyło nagranie z akcji ratowania młodego wieloryba.

Źródło: tvn24.pl Wybraliście najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

1. Konfrontacja Zbigniewa Ziobry i mieszkanki Sosnowca

Mieszkanka Sosnowca zagadnęła przebywającego w tym mieście ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. - Przykro mi, że ta Polska przez was wygląda tak jak wygląda. Nie liczycie się z nikim. Proszę mi wybaczyć, ale pan szczególnie jest zero, tak jak powiedział pan [Leszek - przyp.] Miller - powiedziała, odnosząc się do komentarza, jaki w 2003 roku, w czasie przesłuchania przed komisją śledczą do spraw afery Lwa Rywina, wygłosił ówczesny premier Miller, zwracając się do Ziobry, członka komisji z ramienia PiS. Miller nazwał wówczas Ziobrę "zerem". Na uwagę mieszkanki Sosnowca, która przypomniała ten komentarz, minister sprawiedliwości zareagował krótkim "rozumiem". Po chwili zdecydował się sięgnąć po argumenty na obronę obecnych władz.

Oglądaj Wideo: tvn24 Konfrontacja Zbigniewa Ziobry i mieszkanki Sosnowca

2. Wyglądała jak bezdomna, zaśpiewała jak diwa

Szczupła kobieta w średnim wieku, z blond włosami spiętymi w dwa kucyki, pchająca wypchany rupieciami wózek, mogła się wydawać jedną z wielu bezdomnych w Los Angeles. Pozostałaby niezauważona, gdyby nie to, że w pewnym momencie na stacji metra zaśpiewała arię "O mio babbino caro" z opery Giacomo Pucciniego.

Oglądaj Wideo: Twitter /@LAPDHQ Wyglądała jak bezdomna, zaśpiewała jak diwa

3. Na ratunek humbakowi. Nie mógł wydostać się z sieci

Młodemu wielorybowi z pomocą przyszli policjanci i służby lokalnej administracji (New South Wales Department of Primary Industries). Akcja ratunkowa trwała kilka godzin, ponieważ służbom trudno było podpłynąć do humbaka i przeciąć sieć. Dostęp do niego blokowała matka, która co jakiś czas uderzała płetwą ogonową w wodę. Jak podają australijskie media, wieloryb prawdopodobnie zaplątał się w sieć na rekiny w okolicach Queensland.

Oglądaj Wideo: APTN Na ratunek humbakowi. Nie mógł wydostać się z sieci