"Śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa"

Video: tvn24

Owsiak: nie można przemocą walczyć z przemocą. Idźcie tam,...

13.01 | Nie róbcie tego, nie można przemocą walczyć z przemocą. Weźcie to sobie do serca, w dzisiejszym dniu, kiedy robimy tak nieprawdopodobne rzeczy, kiedy chcemy być ze sobą - apelował w niedzielny wieczór Jurek Owsiak. To odpowiedź na atak nożownika - podczas niedzielnego Światełka do Nieba - wobec prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

»