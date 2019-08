"Dynamicznie i z zaskoczenia". Zatrzymania w centrum miasta

W Zielonej Górze sceny jak z filmu. Uzbrojeni policjanci w kominiarkach zatrzymali w centrum miasta pięciu mężczyzn. - Działaliśmy szybko i dynamicznie. Zatrzymani byli kompletnie zaskoczeni - mówi rzecznik lubuskiej policji.

Zielonogórscy policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn w wieku od 34 do 52 lat. Zdaniem śledczych mają oni związek z pobiciem mężczyzny przed klubem nocnym w centrum miasta.

- Podejrzewani znajdowali się w różnych częściach miasta. Dlatego policjanci musieli działać z zaskoczenia. Zatrzymania były niespodziewane i dynamiczne - podkreśla nadkom. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.

Na nagraniu z policyjnej akcji widać, jak uzbrojeni funkcjonariusze w kominiarkach otaczają auta, a potem zatrzymują kompletnie zaskoczonych mężczyzn. Akcję przeprowadzono na dwóch ruchliwych skrzyżowaniach w Zielonej Górze.

Grozi im do trzech lat więzienia

Usłyszeli zarzuty

Cała piątka została zatrzymana w związku z pobiciem, do którego doszło przed jednym z nocnych lokali w centrum miasta. Wtedy to kilku ochroniarzy tego klubu pobiło innego mężczyznę. Mieli go bić pięściami, uderzać pałką i kopać po całym ciele nawet, gdy ten już leżał na ziemi, próbując się osłonić. Poszkodowany z licznymi poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.

- Na obecnym etapie prowadzonego postępowania policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia oraz udział w nim poszczególnych osób. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił policjantom przedstawić zarzuty pobicia pięciu zatrzymanym mężczyznom - mówi Maludy.

Grozi im do trzech lat więzienia. Wiadomo, że policjanci wystąpili z wnioskiem o areszt dla jednego z zatrzymanych, a Sąd Rejonowy w Zielonej Górze się do niego przychylił. Dodatkowo wszystkie osoby mają wpłacić poręczenie majątkowe w wysokości po 10 tys. zł. każdy.

Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.

