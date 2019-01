Rzucił torbą w policjanta, było w niej 350 tysięcy złotych

23.07| Nie potrzebowali dużo. Wystarczyły dwa ciężkie młoty. Tak dwóch mężczyzn napadło na kantor w Żarach (woj. lubuskie). Rozbili szybę i zabrali pieniądze, ale nie nacieszyli się długo wolnością. Obaj złodzieje wpadli w ręce policji. Grozi im do 3 do 12 lat więzienia.

16.06. | Policjanci szukają czterech albo pięciu mężczyzn, którzy napadli na pracowników kantoru w Gorzowie Wielkopolskim. Odnaleziono już samochód, którym się poruszali. - W wyniku zajścia trzy osoby trafiły do szpitala, jedna jest w ciężkim stanie. Bandyci zrabowali plecak z gotówką - poinformował rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

Przyszli, gdy otwierała kantor. Wepchnęli ją do środka i związali. Potem zabrali pieniądze. Lubuska policja szuka sprawców napadu na kantor w Kargowej. Właśnie opublikowała portret pamięciowy jednego z nich.

07.01. | Właściciel kantoru zatrzymał się na światłach przed przejściem, by przepuścić pieszych. Wtedy złodziej otworzył drzwi od auta i ukradł torbę wypełnioną pieniędzmi. Z pomocą okradzionemu przyszli mu policjanci, którzy akurat przejeżdżali w pobliżu. Dzięki nim udało się odzyskać 350 tysięcy złotych.

Policja poszukuje kobiet kradnących "na koc" Pod pretekstem... czytaj dalej » Wszystko działo się kilka dni temu w Zielonej Górze. Dwaj policjanci z wydziału prewencji prowadzili działania operacyjne na terenie miasta i poruszali się po ulicach nieoznakowanym radiowozem. Nagle na ulicy Wojska Polskiego zauważyli mężczyznę, który gonił innego i rozpaczliwie krzyczał "łapać złodzieja!". Natychmiast ruszyli w kierunku uciekającego mężczyzny.

Nieudana ucieczka

Gdy byli już blisko, wyskoczyli z radiowozu i pobiegli za nim.

- Gdy uciekinier zorientował się, że goni go policjant i że nie da rady uciec, rzucił torbą z pieniędzmi w goniącego go funkcjonariusza. Ten zrobił unik i wiedząc, że biegnie za nim kolega, który zabierze torbę, kontynuował pościg - opisuje Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.

Wyszedł z więzienia, złapał stopa i ukradł auto On miał dobre... czytaj dalej » W końcu dogonił uciekającego mężczyznę, rzucił się na niego i powalił na ziemię.

- W trakcie szamotaniny okazało się, że młody mężczyzna jest bardzo silny i sprawny fizycznie, cały czas stawiał opór i próbował się oswobodzić. Na miejsce dobiegł także drugi policjant wraz z pokrzywdzonym. Zatrzymany mężczyzna cały czas próbował się wyrwać z uścisku. Widząc to, policjanci wezwali na miejsce kolejny patrol. W pewnym momencie dołączył do nich postronny świadek, który pomagał policjantom przytrzymać złodzieja do przyjazdu wezwanego na miejsce patrolu - relacjonuje Stanisławska.

Cenna torba

Rozbił lodówkę i ukradł piwa. "Spragnionego" złodzieja nagrały kamery Najpierw długo... czytaj dalej » Zatrzymanym mężczyzną okazał się 28-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego, który nie był wcześniej notowany. - Najprawdopodobniej współdziałał z innymi osobami i wcześniej obserwował swoją ofiarę. W tej sprawie policjanci prowadzą postępowanie, które wyjaśni wszystkie okoliczności zdarzenia, a także będą sprawdzać, czy zatrzymany mężczyzna nie ma na swoim koncie także innych podobnych przestępstw - podaje Stanisławska.

Torbę ukradł z samochodu właściciela kantoru. Gdy mężczyzna zatrzymał się na światłach przed przejściem, aby przepuścić pieszych, złodziej podbiegł do auta, otworzył drzwi i zabrał ją.

W środku znajdowało się 350 tysięcy złotych. Odzyskane pieniądze zostały już zwrócone właścicielowi.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży mienia znacznej wartości. Grozi mu za to nawet 10 lat więzienia. Decyzją Sądu Rejonowego w Zielonej Gorze został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.