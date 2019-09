"Absurd zupełny". Toaletowe ograniczenia w pociągach i w parku

Video: TVN24 BiS

Instrukcje obsługi w japońskich toaletach. Z myślą o turystach

19.01 | Japońskie zaawansowane technologie trafiły także do toalet, a to stało się kłopotem dla wielu turystów, którzy nie byli w stanie zorientować się co do czego służy. Teraz ma być łatwiej, dzięki specjalnym oznaczeniom, jednakowym we wszystkich miejscach. Proste i wyraźne ikony mają pozwolić uniknąć problemów. Materiał z programu "24 Godziny" w TVN24 BiS

