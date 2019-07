W ich mieszkaniu doszło do eksplozji, policja szuka matki i córki

Video: tvn24

Policja szuka tych kobiet (wideo bez dźwięku)

5.07| Policjanci mają kilka pytań do dwóch lokatorek wieżowca w Zielonej Górze. Chodzi o Monikę i Danutę Przybylskie. To w ich mieszkaniu w środę doszło do eksplozji. Z matką i córką nie ma żadnego kontaktu, szuka ich policja.

