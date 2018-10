Rezolucja przegłosowana. Rosja ma zwrócić Polsce wrak tupolewa

Video: tvn24

"Polska i Świat". Polscy prokuratorzy zbadali wrak Tu-154M

07.09 | Polscy prokuratorzy zakończyli badanie wraku Tu-154M w Smoleńsku. Odbyło się to we współpracy z rosyjskimi śledczymi. Teraz polscy prokuratorzy wracają do kraju. Teraz pytanie co z ich prac wyniknie. Antoni Macierewicz już w tym widzi rosyjską grę, Prawo i Sprawiedliwość nie chce sprawy komentować, za to politycy opozycji chętnie przyznają, że w prokuraturze jest raport miażdżący teorię wybuchu byłego ministra obrony.

