Zgorzelski: PSL nie ma zamiaru zawierać koalicji w sejmikach z PiS-em

Możliwe zmiany w ordynacji wyborczej. Jarosław Kaczyński chce, by weszły w życie przed najbliższymi wyborami do samorządów. Nie więcej niż dwie kadencje dla wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz kamery w lokalach wyborczych - to tylko niektóre pomysły PiS, a plany zmian są większe. Zdaniem prezesa PiS chodzi o to, by uniknąć fałszerstw

11.10.| Mówimy do Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina "ręce precz od Łodzi", to łodzianie wybiorą prezydenta miasta i radę - oświadczył szef PO Grzegorz Schetyna. Zaapelował też do partii, które "wiedzą, jak ważna jest demokracja", o wsparcie prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej.

Ostatni tydzień kampanii i ostatni moment, by dopisać się do rejestru wyborców wyborców. Takie wnioski można składać zarówno w urzędzie, jak i przez internet. Urząd ma 3 dni na dopisanie chętnego do rejestru. W Warszawie zrobiło to już ponad 11 tysięcy osób. To ponad dwa razy więcej niż przy poprzednich wyborach samorządowych.

12.10 | Za nami debata, w której nie zabrakło ważnych zdań i niespodziewanych gestów. Patryk Jaki, nawiązując do słynnego starcia Andrzeja Dudy i Bronisława Komorowskiego, i do barw partyjnych. Dla Patryka Jakiego to powinna być prezydentura apolityczna, dlatego podczas debaty złożył deklarację, że rezygnuje z członkostwa w Solidarnej Polsce.

13.10 | Niespodziewany gest podczas "Debaty warszawskiej". Patryk Jaki, nawiązując do starcia Andrzeja Dudy i Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich, skorzystał z rekwizytu. Tym razem była to deklaracja rezygnacji z członkostwa w Solidarnej Polsce. Podobny dokument wręczył Trzaskowskiemu. - To jest prawdziwy test na wiarygodność w polityce - mówił, przekazując kandydatowi PO deklarację rezygnacji z członkostwa w Platformie.

Ostatnia prosta przed wyborami i ostatni weekend kampanijnej walki o samorządy. Partyjni liderzy dwoją się i troją, by przekonać do swoich kandydatów. I zaatakować tych z przeciwnej strony. Prezes PiS ostro uderza w ludowców w Kielcach - regionie od lat uznawanym za bastion PSL.

14.10 | - Musimy wprowadzić do sejmiku województwa świętokrzyskiego jak najwięcej radnych PiS i wtedy będzie najbardziej efektywna współpraca z rządem PiS - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Ostrowcu Świętokrzyskim, apelując do wyborców o wsparcie i aktywność.

14.10 | Zrobiliście z posłów "załatwiaczy". Nie tylko wy, ale również Platforma Obywatelska. Przyjęła się tradycja, że w mediach społecznościowych i na spotkaniach padają sformułowania takie jak "załatwiłem wam karetkę" - mówiła w "Kawie na ławę" posłanka ruchu Kukiz'15 Agnieszka Ścigaj. Politycy dyskutowali między innymi o zapowiedzi kandydata Patryka Jakiego na wiceprezydenta stolicy, Piotr Guziała. Stwierdził on, że jeżeli w Warszawie wygra Rafał Trzaskowski, to stolica na lata będzie odcięta od funduszy na inwestycje z budżetu państwa.

14.10 | Szef klubu PO Sławomir Neumann zauważył w "Kawie na ławę", że premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński wielokrotnie mówili o "warczących samorządach, które nie chcą współpracować i mają inne zdanie niż rząd, więc trzeba je karać". Politycy dyskutowali między innymi o zapowiedzi kandydata Patryka Jakiego na wiceprezydenta stolicy, Piotra Guziała. Stwierdził on, że jeżeli w Warszawie wygra Rafał Trzaskowski, to stolica na lata będzie odcięta od funduszy na inwestycje z budżetu państwa.

14.10 | - Przecież to pan premier Morawiecki na którejś z kolei konwencji PiS-u powiedział, że rząd będzie wspierał tylko tych, którzy są dobrymi gospodarzami. Wiadomo, co miał na myśli (...). (Guział - red.) uległ tylko temu, o czym PiS mówi od dłuższego czasu - powiedział w "Kawie na ławę" Krzysztof Hetman z PSL. Politycy dyskutowali między innymi o zapowiedzi kandydata Patryka Jakiego na wiceprezydenta stolicy, Piotra Guziała. Stwierdził on, że jeżeli w Warszawie wygra Rafał Trzaskowski, to stolica na lata będzie odcięta od funduszy na inwestycje z budżetu państwa.

14.10 | - Jeżeli mówicie o tym, że polski samorząd będzie skazany politycznie na to, czy na ławce rezerwowych będzie siedziała gmina Wołomin, Otwock, czy inna, dlatego, że tam nie rządzi PiS, to jest dopiero doprowadzenie do tego, że łamiecie prawo wyborcze - powiedział w "Kawie na ławę" TVN24 Krzysztof Gawkowski z SLD. Politycy dyskutowali między innymi o zapowiedzi kandydata Patryka Jakiego na wiceprezydenta stolicy, Piotra Guziała. Stwierdził on, że jeżeli w Warszawie wygra Rafał Trzaskowski, to stolica na lata będzie odcięta od funduszy na inwestycje z budżetu państwa.

14.10 | Łukasz Schreiber z PiS powiedział w "Kawie na ławę", że Guział jest kandydatem na wiceprezydenta jednego z miast i i nie należy przypisywać jego słów całemu ugrupowaniu. Politycy dyskutowali między innymi o zapowiedzi kandydata Patryka Jakiego na wiceprezydenta stolicy, Piotra Guziała. Stwierdził on, że jeżeli w Warszawie wygra Rafał Trzaskowski, to stolica na lata będzie odcięta od funduszy na inwestycje z budżetu państwa.

14.10 | Prezydencki minister Andrzej Dera podkreślił w "Kawie na ławę", że istota każdego samorządu polega na tym, żeby przyciągać pieniądze z różnych źródeł: Unii Europejskiej, programów rządowych. - Niezależnie, czy ktoś należy do Platformy, PiS-u, Kukiza, czy jakiegokolwiek ugrupowania - mówił. Politycy dyskutowali między innymi o zapowiedzi kandydata Patryka Jakiego na wiceprezydenta stolicy, Piotra Guziała. Stwierdził on, że jeżeli w Warszawie wygra Rafał Trzaskowski, to stolica na lata będzie odcięta od funduszy na inwestycje z budżetu państwa.

15.10 | Wiesław Bruzgo, kandydat na burmistrza Suchowoli (województwo podlaskie), został na początku października wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości za wulgarne i obraźliwe wpisy w mediach społecznościowych. To nie powstrzymało go od reklamowanie się logiem PiS na plakatach wyborczych. - Nie powinien używać znaku Prawa i Sprawiedliwości, bo nie jest członkiem partii - mówi wprost Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA.

15.10 | PiS twierdząc, że wygra w tych wyborach samorządowych, zaklina rzeczywistość - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 była premier Ewa Kopacz. - Dzisiaj wybory samorządowe to jest walka o to, ile niezależności, ile samodzielności będziemy mieli w swoich własnych małych ojczyznach - dodała. Jej zdaniem, taśmy z udziałem premiera Morawieckiego "uświadomiły tym, którzy 21 października pójdą na wybory, że znakiem rozpoznawczym tej władzy są dwie cechy - kłamstwo i brak szacunku dla obywateli".

"Wybory samorządowe to walka o to, ile niezależności...

"Wybory samorządowe to walka o to, ile niezależności będziemy...

Skoro dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim startuje w wyborach jako kandydat PiS-u, to wicedyrektor na wspólne spotkanie z premierem zaprasza uczniów, obiecując piątki. To ma być ocena za aktywność. Dyrektor placówki twierdzi, że o sprawie dowiedział się z mediów.

15.10 | Samorządowi kandydaci z wyrokami na koncie i pytanie, czy takie osoby powinny startować w wyborach? A jeśli wygraj, czy mogą urząd sprawować? Głośny przykład Łodzi, gdzie o ponowną prezydenturę miasta ubiega się skazana na grzywnę Hanna Zdanowska z Koalicji Obywatelskiej, pokazuje, że przepisy są w tej kwestii niejasne. Ale to, czego jesteśmy świadkami, to nie tyle spór prawny, co czysto polityczny, jak pokazuje z kolei przykład Podkarpacia, gdzie z poparciem PiS o stanowisko wójta Osieka Jasielskiego stara się kandydat też z prawomocnym wyrokiem grzywny, co w przeciwieństwie do Łodzi rządzącej partii już nie przeszkadza. I o tym Arkadiusz Wierzuk.

16.10 | Reforma sądownictwa idzie z kłopotami, bo tu naruszone są bardzo ważne interesy. Dlatego obrona tego sądownictwa jest taka zaciekła, ale doprowadzimy tę reformę do końca - mówił we wtorek lider PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Elbląga.

18.10.| - Niezależnie od pewnej taktyki wyborczej jest jeszcze fundament państwa prawa, którym jest to, że prawo jest jednakowe dla wszystkich. Prawo jest takie samo dla pani Zdanowskiej, Kowalskiego i każdego innego w Polsce - stwierdził Sasin. Zapytany, czy to samo dotyczy Ewy Przybyło, burmistrz Rabki, sympatyzującej z Prawem i Sprawiedliwością, która blisko rok temu prawomocnym wyrokiem została skazana na karę grzywny, powiedział, że nie zna sprawy.

18.10 | Lepiej nie kombinować. Lepiej się pilnować i w kratce do głosowania postawić klasyczny krzyżyk. Każda próba jego zamazania - w razie pomyłki - i tak może być traktowana, jak głos oddany. Uczula na to Państwowa Komisja Wyborcza, a Paulina Chacińska zbiera te najważniejsze informacje, które powinien znać wyborca, zanim zagłosuje.

19.10 | Apelujemy do wyborców, żeby ograniczyli swą inwencję twórczą i ograniczyli się tylko do postawienia krzyżyka, czy plusa przy nazwisku wybranego kandydata - powiedział podczas piątkowej konferencji Państwowej Komisji Wyborczej jej przewodniczący Wojciech Hermeliński, podczas której zaprezentowano najwazniejsze pytania, odpowiedzi i dane na temat niedzielnych wyborów samorządowych.

Gdybyśmy chcieli składać pozwy przeciwko kłamstwom premiera Mateusza Morawieckiego, to nie starczyłoby dni w kampanii i tylko tym byśmy się musieli zajmować. – tak na wiadomość o pozwie zareagował prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. - A my chodziliśmy i spotykaliśmy się z rodakami - dodał.

Naszą ambicją jest wynik dwucyfrowy - mówią ludowcy, a partię "Razem" ucieszy każdy mandat. To nie są wybory dwóch postaci ani dwóch partii. Wyścig o trzecie miejsce, o zaistnienie, albo o powrót do politycznej gry jest równie ciekawy.

To mój obowiązek obywatelski, ale niestety nie mogę go...

To mój obowiązek obywatelski, ale niestety nie mogę go dopełnić

21.10 | W wyborach samorządowych w skali całego kraju do godziny 17 głosowało 41,65 procent uprawnionych osób - poinformował na konferencji prasowej Sylwester Marciniak, zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Oznacza to, że karty do głosowania odebrało 12 milionów Polaków.

21.10 | W wyborach samorządowych w skali całego kraju do godziny 17 głosowało 41,65 procent uprawnionych osób - poinformował na konferencji prasowej Sylwester Marciniak, zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Oznacza to, że karty do głosowania odebrało 12 milionów Polaków.

Jeżeli się potwierdzą te sondaże, to rzeczywiście będzie to jeden z lepszych wyników w III Rzeczpospolitej - powiedział premier Mateusz Morawiecki po przedstawieniu sondażowych wyników wyborów samorządowych.

21.10 | W wyborach do sejmików wojewódzkich 32,3 procent poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, 24,7 procent dla Koalicji Obywatelskiej, 16,6 procent dla Polskiego Stronnictwa Ludowego - to wyniki sondażu Ipsos. Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło łącznie w dziewięciu województwach, zaś Koalicja Obywatelska - w siedmiu.

21.10 | Barbara Nowacka z Porozumienia Polska zaczęła swoje wystąpienie od słów: "I co, współpraca ma sens". - Dzisiaj w Warszawie krzyczymy: Rafał, w Łodzi krzyczymy: Hanka, a w całej Polsce krzyczymy: Koalicja Obywatelska zaczyna od wygranych wyborów samorządowych - powiedziała dodając "ale to nie jest nasze ostatnie słowo".

21.10 | W wyborach do sejmików wojewódzkich 32,3 procent poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, 24,7 procent dla Koalicji Obywatelskiej, 16,6 procent dla Polskiego Stronnictwa Ludowego - to wyniki sondażu Ipsos. Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło łącznie w dziewięciu województwach, zaś Koalicja Obywatelska - w siedmiu.

21.10 | W wyborach do sejmików wojewódzkich 32,3 procent poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, 24,7 procent dla Koalicji Obywatelskiej, 16,6 procent dla Polskiego Stronnictwa Ludowego - to wyniki sondażu Ipsos. Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło łącznie w dziewięciu województwach, zaś Koalicja Obywatelska - w siedmiu.

21.10 | - Jestem szczęśliwy, bo wygraliśmy w kilku miastach, bardzo prestiżowe wybory na prezydentów. Wygraliśmy w Warszawie w pierwszej turze. Wygraliśmy w Łodzi, Poznaniu, we Wrocławiu, w Białymstoku, Lublinie. W wielu miejscach nasi kandydaci są w drugich turach z najlepszymi wynikami. Więc ja jestem szczęśliwy, bo to jest efekt trzech lat ciężkiej pracy, zbudowania koalicji obywatelskiej i pokazania, że możemy dać nadzieję Polakom, że będziemy realną alternatywą dla PiS-u dzisiaj i jutro, i w następnych wyborach parlamentarnych - powiedział Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

21.10 | - Wyborcy powiedzieli w wielkich miastach, że nie życzą sobie desantu PiS-owskiego, PiS-owskich działaczy w dużych miastach. Dali nawet nie żółtą, ale czerwoną kartkę. To, co Warszawiacy zrobili z Patrykiem Jakim będzie przywoływane jeszcze przez wiele lat w analizach politycznych. Polacy pokazali, że nie chcą nominatów narzucanych przez Nowogrodzką. Chcą wybierać gospodarzy miast, mieć gwarancje, że oni będą realizować oczekiwania mieszkańców, walczyć o dobre budżety, pilnować najważniejszych spraw, słuchać mieszkańców, a nie rozkazów z centrali. To dzisiaj Polacy powiedzieli PiS-owi i to jest dla nas bardzo optymistyczne i obiecujące. To jest dla nas wielka inwestycja w następne miesiące, budowania koalicji obywatelskiej na wybory europejskie, a później parlamentarne - powiedział Schetyna.

21.10 | - Wszyscy wiemy jak ważna jest zdolność koalicyjna. Kiedy takie instytucje jak sejmiki będą podzielone na kilka ugrupowań, przedstawicieli różnych partii politycznych, akurat podobna sytuacja była cztery lata temu. W kilku województwach wygrał PiS, ale nie mógł z nikim stworzyć koalicji. I mimo, że wygrał, miał najwięcej zdobytych głosów, ale był w opozycji przez cztery lata. Teraz będzie podobnie, bo PiS rozpętał wojnę. Atomową, polityczną wojnę ze wszystkimi. Walczył oczywiście, co tradycyjne z Koalicją Obywatelską, ale walczył także szczególnie w ostatnich tygodniach z Polskim Stronnictwem Ludowym. Dzisiaj, jeżeli porównać te dane, nasze wyniki, to znaczy koalicja Platforma Obywatelska-Polskie Stronnictwo Ludowe, które przez dwanaście lat rządziła w piętnastu na szesnaście sejmików, dzisiaj ma dobrze ponad czterdzieści procent. PiS ma 32 procent, to jest bardzo duża różnica. Ja dzisiaj patrzę na to, jak na wielki plan i szansę zbudowania koalicji i kontynuowania jej w przyszłości - stwierdził Schetyna w rozmowie z Moniką Olejnik.

21.10 | Neumann do PiS-u: Rafał Trzaskowski przejechał po was walcem. Opozycja z wami wygrała

Neumann do PiS-u: Rafał Trzaskowski przejechał po was...

Neumann do PiS-u: Rafał Trzaskowski przejechał po was walcem....

21.10.| Zaledwie 34,8 procent uprawnionych do głosowania w wieku 18-29 lat poszło w niedzielę do urn - informuje Ipsos. To najniższy wynik w porównaniu z innymi grupami wiekowymi. Najliczniej głosowali czterdziestolatkowie.

21.10 | W obwodowej komisji wyborczej przy ul. Warszawskiej w Olsztynie zginęło 399 kart do głosowania. - Czy zostały one użyte w wyborach, okaże się po podliczeniu wyników we wszystkich obwodowych komisjach w mieście - powiedział dyrektor delegatury KBW w Olsztynie Piotr Sarnacki.

Rafał Trzaskowski przejechał po was walcem, zawrócił i jeszcze raz przejechał - mówił w wyborczej "Kawie na ławę" w TVN24 Sławomir Neumann (PO), zwracając się do polityków PiS. - My od początku twierdziliśmy, że duże miasta to nie jest pole, na którym stoczymy zwycięskie walki. Walczyliśmy o sejmiki - tłumaczył szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. - PiS chciał wyeliminować PSL i na szczęście im się to nie udało - powiedział Piotr Zgorzelski (PSL), komentując sondażowy wynik Stronnictwa w wyborach do sejmików wojewódzkich.