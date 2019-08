Zginął od strzałów w głowę, jego ciało spalono. Trzy osoby zatrzymane





Foto: śląska policja | Video: śląska policja Po śmierci 35-latka zatrzymano trzy osoby

35-letni mieszkaniec Śląska miał sprzedać swój samochód. Potem zniknął. Policja i rodzina rozpoczęły poszukiwania. Po kilku dniach znaleziono zwęglone zwłoki mężczyzny. W sprawie zatrzymano trzy osoby. Kobieta i dwóch mężczyzn usłyszeli zarzuty i zostali aresztowani.

3 sierpnia w Świętochłowicach (Śląskie) po raz ostatni widziano 35-latka. Od tego czasu ślad po mężczyźnie zaginął. Rodzina zgłosiła jego zaginięcie, a policja rozpoczęła poszukiwania mężczyzny.

Miał sprzedać samochód, później zniknął

- Jedna z przyjętych przez mundurowych wersji zakładała, że doszło do uprowadzenia 35-latka. Uwagę kryminalnych zwrócił 40-letni mieszkaniec Świętochłowic, który w dniu zaginięcia miał odkupić od mężczyzny samochód i był ostatnią osobą, która go widziała - relacjonuje podinsp. Aleksandra Nowara, rzecznik śląskiej policji.

Jednak kupiec twierdził, że po dobiciu targu nie miał więcej kontaktu z 35-latkiem. Funkcjonariusze nie uwierzyli w jego relację.

- 12 sierpnia otrzymaliśmy informację o odnalezieniu zwęglonych szczątków ludzkich. Od razu pojawiły się podejrzenia, że mogą one należeć do zaginionego mężczyzny - przekazuje Nowara. I dodaje, że dalsze ustalenia i zebrany materiał dały podstawy do zatrzymania 40-latka, który wcześniej kupił samochód zamordowanego.

Mężczyźni mieli zabić, kobieta pomagać w zacieraniu śladów

Podejrzewany został zatrzymany we Wrocławiu. Chwilę wcześniej wymeldował się z hotelu, podróżował autem ofiary zabójstwa. Przy sobie miał pistolet i amunicję. Towarzyszyła mu jego 33-letnia partnerka. Przy niej znaleziono narkotyki i granat ręczny. Kobieta także została zatrzymana.

Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny odnaleziono rewolwer, który - zdaniem śledczych - mógł posłużyć do popełnienia zbrodni. Zabezpieczono też substancje, które mogły posłużyć do produkcji materiałów wybuchowych.

W sprawie zatrzymano też 38-letniego mieszkańca Chorzowa. - Podejrzany jest o dokonanie, wspólnie z zatrzymanym 40-latkiem, zabójstwa zaginionego - informuje rzeczniczka śląskiej policji.

Długa lista zarzutów

Cała trójka została doprowadzona do prokuratury. Jak ustalili śledczy 35-latek zginął na skutek strzałów w głowę. Mężczyźni oprócz zarzutów zabójstwa usłyszeli także te dotyczące zacierania śladów, zbezczeszczenia zwłok i kradzieży samochodu. 40-latek jest podejrzany także o posiadanie broni bez zezwolenia i materiałów wybuchowych. Z kolei jego młodszy znajomy usłyszał zarzuty posiadania narkotyków.

Z kolei 33-latka podejrzana jest o pomaganie mężczyznom w zacieraniu śladów, posiadania granatu i amfetaminy.

Wszyscy, decyzją sądu, zostali aresztowani.

40-latek i jego partnerka zostali zatrzymani we Wrocławiu:



