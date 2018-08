Tajemnica kręgów w zbożu wyjaśniona. "Są to pozostałości sprzed 7 tysięcy lat"





»

Tajemnica kręgów w zbożu Foto: Jakub Zakrzewski / TVN24 Szczecin Video: tvn24 Tajemnica kręgów w zbożu 22.08| Paralotniarz zobaczył je z lotu i zrobił zdjęcie. Ogromne kręgi wzbudziły niemałe zainteresowanie. Pojawiły się nawet hipotezy dotyczące wizyty na Ziemi obcych cywilizacji. Wstępne badania potwierdziły, że to nie kosmici, a ludzie są przyczyną powstania kręgów. - To pozostałości sprzed niemal siedmiu tysięcy lat - mówi dr Agnieszka Matuszewska z Uniwersytetu Szczecińskiego. zobacz więcej wideo »

To pozostałości budowli sprzed siedmiu tysięcy lat Foto: Jakub Zakrzewski / TVN24 Szczecin Video: tvn24 To pozostałości budowli sprzed siedmiu tysięcy lat 22.08| Paralotniarz zobaczył je z lotu i zrobił zdjęcie. Ogromne kręgi wzbudziły niemałe zainteresowanie. Pojawiły się nawet hipotezy dotyczące wizyty na Ziemi obcych cywilizacji. Wstępne badania potwierdziły, że to nie kosmici, a ludzie są przyczyną powstania kręgów. - To pozostałości sprzed niemal siedmiu tysięcy lat - mówi dr Agnieszka Matuszewska z Uniwersytetu Szczecińskiego. zobacz więcej wideo »

Kręgi odkrył paralotniarz Foto: Jakub Zakrzewski / TVN24 Szczecin Video: tvn24 Kręgi odkrył paralotniarz 22.08| Paralotniarz zobaczył je z lotu i zrobił zdjęcie. Ogromne kręgi wzbudziły niemałe zainteresowanie. Pojawiły się nawet hipotezy dotyczące wizyty na Ziemi obcych cywilizacji. Wstępne badania potwierdziły, że to nie kosmici, a ludzie są przyczyną powstania kręgów. - To pozostałości sprzed niemal siedmiu tysięcy lat - mówi dr Agnieszka Matuszewska z Uniwersytetu Szczecińskiego. zobacz więcej wideo »

Foto: Jakub Zakrzewski / TVN24 Szczecin | Video: tvn24 Obiekty pochodzą sprzed 7000 lat

Gdy paralotniarz zrobił zdjęcie ogromnych kręgów w zbożu, pojawiły się nawet hipotezy o wizycie obcych cywilizacji w Żelichowie w Zachodniopomorskiem. Wstępne badania wskazują jednak, że to nie kosmici, tylko ludzie za tym stoją. Ludzie sprzed niemal siedmiu tysięcy lat.

Archeolodzy badają tajemnicze kręgi w zbożu Archeolodzy... czytaj dalej » Kręgi w polu w Żelichowie w Zachodniopomorskiem są widoczne tylko z lotu ptaka. Z wysokości 200 metrów zboże w tym miejscu ma trochę inny odcień. To właśnie zauważył rok temu paralotniarz.

- Zacząłem się przyglądać temu bliżej, zrobiłem zdjęcia i udostępniłem je. Kiedy archeologowie zobaczyli fotografie, przyjechali na ten teren - opowiada Norbert Pająk, paralotniarz.

Niektórzy zaczęli mówić o pojawieniu się w Żelichowie przedstawicieli pozaziemskich cywilizacji.

- Nam, archeologom, to zdjęcie jednoznacznie kojarzyło się z obiektami z młodszej epoki kamienia - mówi dr Agnieszka Matuszewska z Uniwersytetu Szczecińskiego.

W zeszłym roku rozpoczęto badania na szeroką skalę, które potwierdziły przypuszczenia badaczy.

W zbożu zauważyli tajemnicze kręgi. "To dzieło naszych przodków" W okolicach... czytaj dalej » - Dzięki analizom specjalistycznym wiemy, że to założenie powstało w okresie 4800-4700 lat przed Chrystusem, czyli prawie siedem tysięcy lat temu - mówi Matuszewska. - Sama struktura dosyć skomplikowana, składała się z czterech rowów, średnica największego to ponad 100 metrów - dodaje.

Prawdopodobnie to miejsce kultu

Teraz archeolodzy chcą zbadać całą strukturę osadniczą tego miejsca.

- Wiemy, że to byli rolnicy, którzy przywędrowali na te tereny z południowego zachodu. Mamy do czynienia z ugrupowaniami o złożonej strukturze społecznej. Proszę sobie wyobrazić, jak wiele wysiłku wymagało stworzenie tego wszystkiego. Na pewno nie była to mała grupa ludzi - tłumaczy Matuszewska.

Prawie siedem tysięcy lat temu było tu prawdopodobnie miejsce kultu.

- Były trzy bramy. Każda z nich oznaczała inne zdarzenie w kalendarzu rocznym, jeśli chodzi o wschody i zachody słońca. Orientacje astronomiczne sygnalizowały rozpoczęcie świąt i festynów, spotykali się tutaj ludzie - mówi prof. Lech Czerniak z Uniwersytetu Gdańskiego.

Archeolodzy poszerzają obszar swoich badań. Liczą, że w okolicy znajdą pozostałości zabudowań i innej działalności człowieka na tym terenie. Badania przewidziane są na trzy kolejne lata.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.