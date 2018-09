Szydło na rozpoczęciu roku szkolnego i okrzyki "konstytucja". "Nie mieści mi się to w głowie"





Foto: tvn24 | Video: tvn24 KOD protestował podczas rozpoczęcia roku szkolnego w Pcimiu

Kilkunastu członków Komitetu Obrony Demokracji protestowało podczas inauguracji roku szkolnego w Pcimiu (województwo małopolskie), w której uczestniczyła wicepremier Beata Szydło. Większość ubrana była w koszulki z napisem "konstytucja". Demonstrujący mieli też transparenty z napisem: "Żegnaj szkoło". - Proszę państwa, żebyście jeszcze sekundę wytrzymali. Dzieci rozpoczną rok szkolny, a potem my dorośli możemy ze sobą spokojnie porozmawiać - zwróciła się do nich Szydło.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w pcimskiej szkole podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi oraz gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II poprzedziła msza w miejscowym kościele koncelebrowana przez metropolitę krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. "Nie chciałbym być nigdy w skórze Andrzeja Dudy" Współczuję... czytaj dalej »

Następnie uczniowie i nauczyciele świętowali rozpoczęcie roku na nowo zbudowanym szkolnym boisku sportowym. W uroczystości uczestniczyła wicepremier Beata Szydło.

"Żegnaj, szkoło"

Podczas inauguracji roku szkolnego protestowało kilkunastu członków Komitetu Obrony Demokracji.

Większość ubrana była w koszulki z napisem "konstytucja". Mieli też transparenty z napisem: "żegnaj, szkoło". Co jakiś czas z głośnika puszczali nagrane słowa Beaty Szydło: "Te pieniądze im się po prostu należały".

Szydło podczas swojego przemówienia przeprosiła dzieci za dorosłych, którzy "nie potrafią uszanować święta i zachowują się niegrzecznie". - Proszę państwa, żebyście jeszcze sekundę wytrzymali. Dzieci rozpoczną rok szkolny, a potem my dorośli możemy ze sobą spokojnie porozmawiać. Jeżeli państwo to uszanujecie, będziemy wam wszyscy bardzo wdzięczni - mówiła do protestujących.

Po rozpoczęciu roku powiedziała w rozmowie z dziennikarzami, że zachowanie protestujących "nie mieści jej się w głowie". - Ja, idąc do szkoły, poprosiłam tych państwa, żeby zaczekali. Ja, wychodząc, porozmawiam z nimi, ale żeby pozwolili dzieciom spokojnie cieszyć się z rozpoczęcia roku szkolnego. Nie chcieli tego zrobić. Są niegrzeczni dorośli, być może szkoły, do których chodzili, które kończyli, nie dały im dobrego wychowania - skomentowała.