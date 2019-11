Grad rakiet w stronę Izraela, jedna uderzyła w autostradę. Nagranie

12.11 | We wtorkowym ataku izraelskiego lotnictwa w Strefie Gazy zginął wysoki rangą przywódca palestyńskiego ugrupowania Islamski Dżihad Baha Abu Al-Atta. Reuters podaje, że drugą ofiarą śmiertelną jest jego żona. Izrael oskarża wspieraną przez Iran organizację o serię ataków terrorystycznych. "Abu Al-Atta był tykającą bombą" - napisano w oświadczeniu izraelskiego wojska. Także we wtorek w ataku na budynek w syryjskiej stolicy, Damaszku, zginęły co najmniej dwie osoby, a sześć zostało rannych - podała nad ranem syryjska telewizja państwowa. Nie ujawniono, kto dokonał ataku. Reuters przypomina, że w ostatnich latach siły Izraela przeprowadziły setki ataków w Syrii przeciwko swym zażartym wrogom w regionie: Iranowi i Hezbollahowi.

Eksplozja palestyńskiej rakiety na drodze w Izraelu