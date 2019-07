Krasnodębski przepadł w głosowaniu. "To małostkowy odwet za wyniki szczytu"





Brak wyboru Zdzisława Krasnodębskiego na wiceszefa Parlamentu Europejskiego to wynik frustracji części państw Unii Europejskiej - ocenił w czwartek wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. W środę Krasnodębski przegrał w trzeciej turze głosowania. "Tak się dotrzymuje reguł i zobowiązań w PE" - skomentował w mediach społecznościowych swoją porażkę.

Ewa Kopacz została w środę wybrana jedną z 14 wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego. O to stanowisko walczył także były wiceszef PE profesor Zdzisław Krasnodębski z PiS, którego zaproponowała frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). W trzeciej, ostatniej turze otrzymał jednak jedynie 85 głosów, przegrywając z Włochem Fabio Massimo Castaldo (niezależny), na którego zagłosowało 248 deputowanych.

Swoją porażkę szybko skomentował na Twitterze sam Krasnodębski. "Tak się dotrzymuje reguł i zobowiązań w PE (Parlamencie Europejskim - przyp. red.)" - napisał w środę wieczorem.



Tak się dotrzymuje reguł i zobowiązań w PE — ZdzisławKrasnodębski (@ZdzKrasnodebski) 3 lipca 2019

Do jego przegranej odniosła się także była rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, a obecnie europosłanka Beata Mazurek.

Jej zdaniem, Krasnodębski "był bardzo dobrym kandydatem" na stanowisko wiceprzewodniczącego europarlamentu. "Niestety złamano zasady demokracji parlamentarnej, bo zgodnie z parytetem ta funkcja przypadała także naszej frakcji. To głosowanie to małostkowy odwet za wyniki szczytu UE" - oceniła na Twitterze.



Profesor @ZdzKrasnodebski był bardzo dobrym kandydatem na vice PE. Niestety złamano zasady demokracji parlamentarnej, bo zgodnie z parytetem ta funkcja przypadała także naszej frakcji. To głosowanie to małostkowy odwet za wyniki szczytu UE — Beata Mazurek (@beatamk) 3 lipca 2019

"Były uzgodnienia i w drugiej turze mieli głosować na naszego kandydata"

Ewa Kopacz wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Krasnodębski przepadł Ewa Kopacz... czytaj dalej » Szef frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Ryszard Legutko mówił w środę w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że jest "zbulwersowany tym, co się stało".

- Po prostu nas okłamano - EPL (Europejska Partia Ludowa - red.) i socjaliści. Były uzgodnienia i w drugiej turze mieli głosować na naszego kandydata. Obiecywali to nawet liberałowie - powiedział. Jak dodał, "widać było, że głosowano przeciw Krasnodębskiemu". Zapewnił przy tym, że Castaldo "jest bardzo miłym człowiekiem, doskonale prowadzi obrady". - Nie mamy nic przeciw niemu - podkreślił.

- Jest to smutne, bo źle rokuje na przyszłość - ocenił. - W pierwszym głosowaniu popieraliśmy kilku kandydatów z innych frakcji. My się zachowujemy fair, jak jest umowa, to jej przestrzegamy - dodał.

Wiceszef MSZ: brak wyboru Krasnodębskiego to wynik frustracji części państw UE

Wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk ocenił w czwartek, że "wyniki nie tylko tego głosowania, ale w ogóle rozstrzygnięć w Parlamencie Europejskim są pewnym odbiciem nie do końca usatysfakcjonowanych nastrojów części państw członkowskich".



Europarlament wybrał przewodniczącego. "Nikt nie może spocząć na laurach" W środę po... czytaj dalej » - Jest to wynik pewnej frustracji, ale to tylko świadczy o tym, że Polska odniosła sukces, blokując decyzje, które były wcześniej zaplanowane w wąskiej grupie państw. Postawiliśmy się za podjęciem decyzji kompromisowych, za wyborem kandydatów kompromisowych na najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej - to okazało się skuteczne – powiedział, nawiązując m.in. do rezygnacji Rady Europejskej z kandydatury Fransa Timmermansa na stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Nominowana na to stanowisko została niemiecka minister obrony Ursula von der Leyen.



Jak dodał, Polsce udało się zbudować "skuteczną koalicję państw". - To oczywiście nie wszystkim się podoba i myślę, że to, że nie wszystkim się to podoba, również miało odbicie we wczorajszych decyzjach Parlamentu Europejskiego - powiedział.

"Ewidentnie zemsta za Timmermansa"

Według europosła PiS Ryszarda Czarneckiego, porażka Krasnodębskiego to "ewidentnie zemsta za Timmermansa, zemsta za to, że Polska zablokowała kandydaturę uzgodnioną wcześniej w kręgu czterech państw, które do tej pory zwykle dzieliły i rządziły".



- Zablokowaliśmy taką układankę personalną, która wcześniej zawsze była, a szczyt Unii (Europejskiej - przyp. red.) zawsze ją przyklepywał. To się skończyło i za to zapłaciliśmy cenę w postaci niewybrania pana posła Krasnodębskiego - dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Czarnecki: brak wyboru Krasnodębskiego to zemsta za Timmermansa

"Europejska Partia Ludowa tutaj w tym wypadku zawiodła"

Senator PiS Jan Maria Jackowski uznał, że "coś zawiodło". Zwrócił przy tym uwagę na "uzgodnienia, które były podjęte przed tym głosowaniem".

- To jest w pewnym sensie układ parytetowy, podobnie jak w polskim Sejmie, czy w polskim Senacie. Przecież opozycja na przykład posiada przewodnictwa różnych komisji, zasiada w prezydium Sejmu czy Senatu - powiedział. Jego zdaniem "to są naturalne w kręgach parlamentarnych uzgodnienia i w tym wypadku one najwyraźniej zawiodły".

- Wypowiadał się na ten temat pan profesor (Ryszard - red.) Legutko, że Europejska Partia Ludowa w tym wypadku zawiodła - dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Jackowski: Europejska Partia Ludowa tutaj w tym wypadku zawiodła

Hetman: kierownictwo EPL zalecało głosowanie za Krasnodębskim

Europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman na czwartkowej konferencji przekonywał, że w grupie Europejskiej Partii Ludowej nie było sprzeciwu wobec zalecenia kierownictwa grupy, aby zagłosować na kandydata Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

- Mimo że to były wybory tajne, ja nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, że głosowałem na pana profesora - zapewnił.

"Bardzo łatwo można sobie wyobrazić, że Parlament Europejski się postawi" Bardzo ostro... czytaj dalej » Zdaniem obecnego na konferencji europosła Platformy Obywatelskiej Andrzeja Halickiego nikt "nie ma satysfakcji z tego, że przy polskim nazwisku pojawia się tak słaby wynik". Według niego, kluczową kwestią, która zaważyła na rezultatach głosowania, było wyjście deputowanych z prawej części sali plenarnej europarlamentu.

Na uwagę, że w trzeciej turze brakowało więcej ważnych głosów, niż miałaby liczyć prawa część sali, oraz pytanie, czy w związku z tym zabrakło głosów EPL, odparł: - Na pewno frekwencja była niższa, ale proszę nie oczekiwać od EPL, która liczy 182 osób, że my będziemy walczyć o Krasnodębskiego i ich wynik, zamiast oni o siebie.



Z kolei według Hetmana, prawa część sali "na coś się obraziła", a po jej wyjściu znacząco spadła liczba głosów na kandydata EKR. Innym powodem mniejszej frekwencji w ostatniej turze był - jego zdaniem - fakt, że wielu posłów nie dotarło na głosowanie. - Było widać wiele pustych miejsc – dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Hetman: kierownictwo EPL zalecało głosowanie za Krasnodębskim

"PiS nie ma żadnej siły"

Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer zauważyła, że "Krasnodębski dostał osiemdziesiąt kilka głosów, w Parlamencie Europejskim, który - przypominam - liczy ponad 700 europosłów".

Oceniła, że ten wynik "po pierwsze oznacza, że PiS nie ma żadnej siły, po drugie, że wszyscy zauważyli, że w tym meczu, który się toczył w sprawie najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej, PiS nie zamierzał nic ugrać, tylko co najwyżej złamać nogę innemu zawodnikowi, grając nieczysto".

Oglądaj Wideo: tvn24 Lubnauer: przegrana Krasnodębskiego oznacza, że PiS nie ma żadnej siły