Wyrzucił z auta torbę z czterema tysiącami złotych. "Reklamówka go uwierała"

Ze stojącego na stacji benzynowej w Zdzieszowicach (Opolskie) samochodu ktoś wyrzuca reklamówkę. Po chwili auto odjeżdża. Okazało się, że w torbie porzuconej na trawniku były cztery tysiące złotych. Cennej reklamówki pozbył się pasażer, który - jak tłumaczył - uwierała go i przeszkadzała mu w komfortowej podróży.

- Reklamówkę znalazła kobieta sprzątająca okolicę stacji benzynowej. Jej zawartość wprawiła ją w osłupienie - relacjonuje aspirant sztabowy Jarosław Waligóra z policji w Krapkowicach. Co było w reklamówce? Banknoty i bilon. W sumie ponad cztery tysiące złotych.

Wyrzucił z samochodu i odjechali

Zaskoczeni byli też policjanci, którzy przyjechali na miejsce i obejrzeli zapis z kamery monitoringu. Okazało się, że plastikowa torba nie została zgubiona ani zapomniana.

- Reklamówka została kilka godzin wcześniej po prostu wyrzucona z samochodu przez siedzącego z tyłu pasażera - przekazuje Waligóra.

"Reklamówka go uwierała"

Dlaczego ktoś postanowił pozbyć się gotówki? Jak wyjaśnia policjant "chodziło o komfort podróżowania". - Pasażer tłumaczył, że po wejściu do samochodu usiadł na reklamówkę. Ponieważ go uwierała - jak twierdzi mężczyzna - nie sprawdzając co było w środku po prostu wyrzucił ją z auta na trawnik - mówi policjant.

Pieniądze ostatecznie wróciły do właściciela.

Do zdarzenia doszło w Zdzieszowicach:



