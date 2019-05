"Bielik leciał prosto na mnie!". Internauci pokochali to zdjęcie

Foto: Facebook/Steve Biro Video: Mariusz Rosik

Ranny bielik uratowany przez strażników rybackich. Stracił...

12.04. | Nie był w stanie latać, gdyby nie strażnicy rybaccy, czekałaby go pewna śmierć. Bielika ze złamanym skrzydłem przewieziono do lecznicy. Niestety konieczna była amputacja. Prawdopodobnie trafi do zoo albo do lecznicy dla zwierząt

»