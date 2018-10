Karambol koło Pszczyny. Jedna osoba w szpitalu

Foto: tvn24 Video: tvn24

Zderzenie autobusu z samochodem osobowym. Ranne trzy osoby

26.06 | W miejscowości Gronków (województwo małopolskie) na drodze wojewódzkiej nr 49 doszło we wtorek do zderzenia autobusu z samochodem osobowym - powiedział rzecznik nowotarskiej policji Roman Wolski. Kierowca samochodu osobowego i dwie osoby z autokaru trafili do szpitala.

