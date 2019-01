Chciał ominąć jedną ciężarówkę, zderzył się z drugą

Ułamki sekund od tragedii. Kobieta w ciąży trafiła do szpitala

18.09 | Ułamki sekund zadecydowały o życiu czterech osób, w tym kobiety w zaawansowanej ciąży. Do kolizji doszło na drodze krajowej numer 17 w miejscowości Izbica (województwo lubelskie). 31-letni kierowca osobowej hondy, z powodu nadmiernej prędkości, stracił panowanie nad autem wchodząc w zakręt, zjechał na przeciwległy pas i uderzył w skodę. Dwie osoby, w tym ciężarną, przewieziono do szpitala. Na szczęście nikt nie odniósł groźnych obrażeń. Kierowcy hondy zatrzymano prawo jazdy, skierowano również wniosek do sądu o ukaranie.

