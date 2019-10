Motocykl zderzył się z tirem. Dwie osoby nie żyją





W piątek w Łodzi doszło do wypadku z udziałem tira i motocykla. 43-letni kierowca tira wyjeżdżał z ulicy Manewrowej i skręcał w lewo w ulicę Puszkina. W tym czasie w tę ulicę wjechał motocyklista z pasażerką. Doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Motocyklista i pasażerka zginęli na miejscu.

Zderzenie z ciężarówką. Cztery osoby zginęły na miejscu Cztery osoby... czytaj dalej » Wypadek relacjonowała w rozmowie z TVN24 st. asp. Marzanna Boratyńska z łódzkiej policji. 43-letni kierowca tira wyjeżdżał z ulicy Manewrowej i skręcał w lewo w ulicę Puszkina. W tym czasie w tę ulicę wjechał motocyklista z pasażerką. Jechali od strony ulicy Dąbrowskiego. Doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Motocyklista i pasażerka zginęli na miejscu. Motocyklista to 42-letni mieszkaniec Łodzi, a pasażerka to jego 35-letnia partnerka.

- Trwają oględziny miejsca zdarzenia. Utrudnień tak naprawdę nie ma, bo w każdą stronę jest drożny jeden pas - dodała policjantka.

Boratyńska poinformowała, że kierowca tira był trzeźwy, a na polecenie prokuratora zostanie także przebadany, czy zażywał narkotyki. Sekcja zwłok wykaże, czy trzeźwy był również motocyklista.

Źródło: Google Maps Do wypadku doszło przy skręcie z ulicy Manewrowej w ulicę Puszkina