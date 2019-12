"Wjechał w tira drzwiami, przy których siedział Gowin". Kierowca auta SOP jest "z łapanki"

Video: tvn24

Generał Janicki o kolizji auta SOP jadącego z Jarosławem...

12.12 | To, co się wczoraj stało, to jest dla mnie brak zdrowego rozsądku - mówił we "Wstajesz i wiesz" generał Marian Janicki, były szef Biura Ochrony Rządu. Odniósł się do środowej kolizji auta SOP jadącego z wicepremierem Jarosławem Gowinem do Gdańska.

