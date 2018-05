Długo walczyli o 12-latkę. Zmarła. W czołowym zderzeniu zginęło też dwóch mężczyzn

Opel i honda zderzyły się czołowo. Na miejscu zginęło dwóch mężczyzn i 12-latka. Dwie osoby zostały ranne.

Wypadek miał miejsce w miejscowości Lubogoszcz (pod Zieloną Górą, niedaleko Sławy). Informacja dotarła na dyżurkę strażaków około godziny 20 w poniedziałek.

Hondą jechał 28-letni mężczyzna i 12-latka, córka jego partnerki. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, w pewnym momencie kierowca wypadł autem ze swojego pasa i zaczął jechać prosto na opla, który zbliżał się z naprzeciwka. Podróżowały nim trzy osoby.

- Kierowca nie zachował należytej ostrożności. To była na pewno duża prędkość. Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w opla - mówi Łukasz Nieścior, prokurator ze Wschowy.

Na miejscu zginął 28-letni kierowca i mężczyzna jadący oplem. - Ratownicy przez godzinę reanimowali jeszcze 12-letnią dziewczynkę, która jechała w hondzie, niestety nie udało się jej uratować - przekazuje Maja Piwowarska, rzeczniczka policji we Wschowie.

Jedna osoba w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zielonej Górze. Piąty uczestnik wypadku trafił do szpitala w Nowej Soli z potłuczeniami. - Z tego co wiem, jest w miarę dobrym stanie - przekazuje prokurator.

Ciała ofiar zostały zabezpieczone do sekcji zwłok. Okoliczności wypadku badają śledczy.

